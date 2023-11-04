8 نصائح تجعل الزوج يلبى طلباتك بدون جدال

MENAFN - Youm7) في الكثير من الأحيان تنشب الخلافات بين الزوجين عندما يرفض الزوج تلبية أحد طلبات زوجته، خاصة الطلبات الأساسية أو التي تراها مهمة. وفي بعض الأحيان يكون سبب الرفض هو طريقة الطلب نفسها، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز النصائحالتي يمكن اتباعها عند طلب أي شيء من الزوج كي يلبى طلباتك بدون جدال وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي الاستشاري الأسري.

زوج وزوجته بعض النصائح عند الطلب من الزوج

- على الزوجة ألا تطلب طلبات في أوقات غير مناسبة عند النوم مثلا أو بعد رجوع الزوج مرهق من عمله، وغيرها من الأوقات غير المناسبة مثل بعد مشاهدات مباريات يكون فيها عصبيا وغير متحكم في قراره سيتم رفض أي طلب.

- على الزوجة أن تتعلم فن التفاوض مع الزوج، وخاصة إذا كان الرفض بدون أسباب لمجرد الرفض وإعطاء أسباب منطقية للطلب، حتى تسهل الموافقة على طلبها دون رفض مستمر.

- اختيار الكلمات عند الطلب وعدم الإلحاح في الطلب مما يستفز الزوج وبالتالي يرفض أي طلب لزوجة، وعليها ألا تعطى انطباعا لدى الزوج بأنها (زنانة).

- عليها أن تعلم حدود طلباتها، فالطلب في حدود الإمكانيات المادية المتاحة، وخاصة إذا كانت ظروف الزوج لا تتحمل أعباء زائدة عن حده.

- على الزوج توخى التقليد لصديقتها، فكل منها لها قدرة مادية وحياة مختلفة، ونمط لشخصية الزوج مختلفة عن الآخر، وعدم المقارنة بين معيشتها وبين أزواج الأخريات عن زوجها، وعليها أن تكون تعرف مفاتيح زوجها للموافقة على طلباتها.

- لا تطلب الزوجة أكثر من طلب في وقت واحد، وأن توزع الطلبات على حسب الأولوية والحاجة للتنفيذ.

- يمكن أن تمهد طلباتها كمقترح للزوج من خلال رؤيتها لأهمية عمله، وأنه سيكون الأفضل لهما إذا تم تنفيذه، فمثلا لو كان طلب للخروج أو الفسحة، تقول له فرصة للتغير والراحة من العمل لنا، أو عند زيارة والدتها خاصة إذا كان يتطلب سفر أن ترغبه في السفر معاها دون إجبار وفرصة لقضاء وقت مناسب مع العائلة.

-استغلال فرص العروض على المشتريات لإقناع الزوج بأن الأسعار مناسبة في هذا الوقت ويمكن التوفير مع فرص العروض وهكذا، وذلك تتجنب الزوجة رفض زوجها للطلبات بشكل مستمر.

زوج وزوجته



