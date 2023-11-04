وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم.. للحصول على لون بشرة موحد

MENAFN - Youm7) تظهر البقع الداكنة حول الفم نتيجة أسباب مختلفة منها الإفراط في التعرض لأشعة الشمس، والكلف الناجم عن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، وغيرها من الأسباب التي تؤدى إلى وجود مناطق داكنة حول الفم، ويمكن علاج هذه المشكلة خلال اتباع وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم والتي تعتمد على خطوات بسيطة نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "bebeautiful".

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم وصفة عصير البصل لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد عصير البص على تفتيح البشرة، وتقليل علامات الشيخوخة من خلال تحضير بعض عصير البصل الطازج وخلطه بالقليل من الماء، مع وضع المزيج على المناطق الداكنة حول الفم وتركه حتى يجف ثم غسل الفم بالماء.

تفتيح منطقة حول الفم وصفة البطاطس لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد عصير البطاطس على تفتيح الفم لإحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على تقليل ظهور الندبات والعيوب وكذلك البقع الداكنة والتصبغ، ولهذا ينصح ببشر بعض البطاطس أو تدليك منطقة القم بشرائح البطاطس والإنتظار لمدة 20 دقيقة، ثم غسل البشرة بالماء.

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم وصفة دقيق الشوفان لتفتيح منطقة حول الفم

يعمل دقيق الشوفان على تفتيح البشرة وتوحيد لونها من خلال تقشيرها عن طريق تحضير كميات متساوية من دقيق الشوفان وعصير الطماطم وكذلك زيت الزيتون للوجه، ووضع الخليط على الوجه وفركه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد، وينصح بتكرار الوصفة مرة واحدة كل يوم.

وصفات لتفتيح منطقة حول الفم وصفة جل الصبار لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد جل الصبار على تفتيح البشرة وذلك من خلال وضع الجل على المناطق الداكنة وتركه حتى يجف، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في اليوم للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.