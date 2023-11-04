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تعرف على طريقة فحص دينامو السيارة لاستبداله في الوقت المناسب

11/4/2023 11:46:59 PM
(MENAFN- Youm7) يستطيع قائد السيارة فحص الدينامو بشكل آمن للتأكد من تعطله قبل استبدله بآخر جديد أو للتأكد من خلوه من الأعطال لما لهذا الجزء من أهمية في محرك السيارة، ويكون ذلك باتباع 7 خطوات وهي كالآتي..


أولا : الوصول إلى مكان دينامو السيارة بعد رفع الغطاء والتأكد من أن حزام الدينامو ليس مفكوكا .

ثانيا : ضرورة فحص الدينامو وضبطه على إعداد 20 فولت أو على أيّ قياس أعلى من 15 فولت من خلالاستخدام جهاز
multi-meter

ثالثا : يجب التأكد من نظافة الأطراف الموجبة والسالبة للدينامو .

رابعا : تشغيل محرك السيارة ، والتأكد من بكرة الدينامو تدور بشكلٍ طبيعي دون إنحراف عن مسارها .

خامسا
: إختبار جهد الدينامو من خلال من خلال وضع المجس السالب الأسود للجهاز ولمسه بأي مكان معدني بالسيارة ، وذلك إذا كان سهل الوصول إلى الدينامو، والاطلاع على قراءة العداد واختلاف قراءة المقياس .

سادسا
: إختبار جهد الدينامو إذا لم يكن متاحاً وقريباً لفحصه بالطريقة السابقة من خلال لمس المجس الموجب للجهاز بالطرف الموجب للبطارية ، وكذلك الأمر بالنسبة للمجس السالب للقطب الآخر السالب للبطارية .

سابعا : يجب تقييم قراءة الدينامو من خلال جهاز
multi-meter ، فإذا كانت القراءة قريبةً من 14 فولت فهوغير متعطل ، وإذا كانت القراءة أكثر من 15 فولت فإنّه سيكون هناك خللاً ما في منظم الجهد في الدينامو، وإذا كانت القراءة أقل من 13 - 14 فولت فإنّ هناك عددا من الإحتمالات لأعطال متعددة في الدينامو؛ كإنخفاض سرعة تباطؤ المحرك بشكلٍ كبير، أو أن حزام البكرة للدينامو لا ينزلق ولا يدور حول البكرة بشكل صحيح، أو أن موصلات وكابلات الدينامو غيرمركبة بطريقة صحيحة أو مشدودة ، وإذا لم يكن أي من هذه الأعطال فإن الدينامو تالفا ويحتاج إلى التبديل بآخر جديد .








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