كيف أثر تراجع الطلب على الذهب في المنطقة الأوروبية على المعدن؟

MENAFN - Youm7) لا تزال حركة الذهب منذ بداية 2023 تشهد تغيرات واضطرابات ملحوظة، بالتزامن مع تغيرات في حجم الطلب سواء من البنوك المركزية أو الأسواق الأكثر طلباً للذهب ومنها السوق الأوروبي، وساهم تراجع الطلب على الذهب في المنطقة الأوروبية في انخفاض الاستثمار والسبائك 14 % منذ بداية 2023 .

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية تراجع بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية.

وفق أحدث تقرير من مجلس الذهب العالمي، فإن هناك في استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طنا بسبب قوة أسعار الذهب.

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طنا يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.

وخلال الأسبوع الماضي أعلن مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، حيث أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طنا.

بينما منذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.