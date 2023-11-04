اكتشف خدمات لـتنظيم الاتصالات يمكن للمستخدمين من ذوي الهمم الاستفادة منها

MENAFN - Youm7) أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبادرات لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان وصول خدمات الاتصالات لهم بشكل سهل وميسر، وتأكيدًا لتوجه الجهاز بسرعة دمج ذوي الهمم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.

كان الجهاز قد أطلق حملة توعوية للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك للتوعية بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم من الجهاز، تنفيذًا لتوصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز.





إليك أبرز خدمات الاتصالات التي يمكن للمستخدمين من ذوي الهمم الاستفادة منها..

خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمات فيديو باستخدام موقع الجهاز على الانترنت يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.





خدمة أرقامي بالتطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA والتي يمكن من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.





خدمة منافذ بيع المشغلين والتي يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري.





خدمة خريطة الجودة والتي يمكن من خلالها التعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية.





خدمة الكود الموحد #155* والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية.

خدمة المحافظ الالكترونية بتطبيق الجهاز My NTRA والتي يمكن من خلالها التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق.





خدمة اختبار سرعة الانترنت والتي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الـWiFi أو الانترنت المحمول،

بالإضافة إلى فيديوهات توعوية بلغة الإشارة لتعريف المستخدمين من ذوي الهمم بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات "الاشتراك والاستخدام والتحاسب."





إتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.





إعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كافة تعاملاتهم بأفرع الشركات مشغلة الخدمة دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقاً للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم.