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توسعات ميدور ومجمع السولار بأسيوط تضيف 8 ملايين طن منتجات بترولية قريبا

11/4/2023 11:46:59 PM
(MENAFN- Youm7)

على مدار السنوات التسع الماضية قام
قطاع البترول
بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير، حيث تم تنفيذ 8 مشروعات باستثمارات بلغت 5.3 مليار دولار، وتمت زيادة الإنتاج بأكثر من 5 ملايين طن، ومن أهم هذه المشروعات توسعات شركة الإسكندرية لتصنيع البترول وذلك لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان، ومشروع المصرية للتكرير فى مسطرد ومجمع إنتاج البنزين فى أسيوط.


وساهمت هذه المشروعات فى زيادة الإنتاج من البنزين والسولار ليصل إلى 17 مليون طن بدلا من 12مليون طن بزيادة نسبتها 40% وتقليل كميات الاستيراد من 8 ملايين طن إلى 6 ملايين طن رغم ارتفاع الاستهلاك من 20 إلى 23 مليون طن فى هذه السنوات.


وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء حالياً حيث تم الاسراع بالانتهاء من توسعات مصفاة ميدور ومجمع إنتاج السولار فى أسيوط، ويبلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات حوالى 7 مليارات دولار وستضيف حوالى 8 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة.








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