أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد.. البلطي بـ 65 جنيها والمكرونة بـ30

MENAFN - Youm7) ننشر أسعار الأسما في الأسواق اليوم الأحد ، وسجل سعر كيلو البلطي مقاس رقم 1 مستوى من 65 إلى 71 جنيها وبلغ البلطي مقاس 2 سعر 53 إلى 63 جنيها وسعر البلطي الأسواني 20 إلى 60 والفيلية البلطي 40 إلى 200 جنيها





وبحسب نشرة أسعار السمك من سوق الجملة في العبور، فإن سعر قشر البياض 85 إلى 105 جنيها والبياض الأملس 60 إلى 100 والقراميط 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 250 والمكرونة الخليجي 55 إلى 85 جنيها والمكرونة السويسي 70 إلى 110 جنيها والبرانيس الاسكندراني 70 إلى 100 جنيها





وبلغ سعر السمك المكرونة المجمد 30 إلى 40 جنيها والسمك الكاليماري 190 إلى 290 جنيها وتحرك سعر الجمبري إلى 420 و 480 جنيها الجامبو والجمبري مقاس 1 يسجل 330 إلى 390 جنيها والجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلى 320 جنيها والبوري 80 إلى 100 جنيها والبوري 2 يسجل 65 و 75 جنيها، وتعبر هذه الأسعار عن سوق الجملة.







