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دراسة حديثة على مقبرة جماعية عمرها 5000 عام تكشف عن إصابات المحاربين فى إسبانيا

11/4/2023 11:45:25 PM
(MENAFN- Youm7) منذ أكثر من 5000 عام، تم دفن الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون من إصابات في الرأس وجروح متفرقة في الجسد، في مقبر جماعية في إسبانيا، وخلال دراسة حديثة قام عدد من الباحثين والعلماء بتفكيك هذه الخطوط المتشابكة من الهياكل العظمية، وكشفوا عن أدلة جديدة حول الحروب القديمة.



تم التنقيب لأول مرة فى ملجأ سان خوان أنتي بورتام لاتينام الصخري (SJAPL)، الواقع في بلدة لاجوارديا في شمال إسبانيا، وتم العثور على أكثر من 300 هيكل عظمي، يعود تاريخها بالكربون المشع إلى ما بين 3380 إلى 3000 قبل الميلاد، وفقا لما ذكر موقع لايف ساينس.




المقبرة الجماعية

واكتشف المنقبون أيضًا العشرات من رؤوس السهام والشفرات المصنوعة من الصوان، بالإضافة إلى فؤوس حجرية وزخارف، واستنتج الباحثون في البداية أنهم عثروا على دليل على مذبحة من العصر الحجري الحديث، ووفقا لتحليلًا جديدًا للهياكل العظمية كشف أن هؤلاء الأشخاص قُتلوا على الأرجح فى غارات أو معارك منفصلة على مدار عدة أشهر أو سنوات.



وخلال أعمال البحث من خلال الدراسة اكتشف الفريق 22 حالة إصابة، معظمها كسور، بالإضافة إلى 25 إصابة في أجزاء أخرى من الجسم، مثل إصابات الجمجمة، ويبدو أن هذه الإصابات كانت بالغة لدى الرجال، الذين كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف من النساء للإصابة بصدمات جسدية، ما يشير إلى أن الرجال كانوا أكثر عرضة للعنف طويل المدى من النساء.














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