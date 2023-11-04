ذاكرة اليوم.. بورسعيد تتصدى للعدوان الثلاثى وميلاد ويل ديورانت ومعالى زايد

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 5 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث فى مثل هذا اليوم
1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تعتدى على مدينتى بورسعيد وبور فؤاد وذلك أثناء العدوان الثلاثى على مصر.
1990 - اغتيال مائير كاهانا مؤسس "حركة كاخ" اليمينية المتطرفة.
2006 - المحكمة الجنائية العليا فى العراق تحكم بإعدام الرئيس العراقى السابق صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتى شنقًا حتى الموت.
2008 - الإعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطى باراك أوباما بنسبة كبيرة على منافسه الجمهورى جون ماكين، ليصبح أوباما الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وأول رئيس لها من أصول أفريقية.
ولد فى مثل هذا اليوم
1885 - ويل ديورانت، مفكر ومؤرخ أمريكى.
1913 - فيفيان لى، ممثلة إنجليزية.
1921 - الأميرة فوزية، ابنه ملك مصر فؤاد الأول وزوجة شاه إيران محمد رضا بهلوى السابقة.
1931 - تشارلز تيلور، فيلسوف كندى.
1952 - هيلين بنديكت، روائية وصحفية بريطانية أمريكية.
1953 - معالى زايد، ممثلة مصرية.
رحل فى مثل هذا اليوم
1986 - محمد حسن حلمى لاعب كرة قدم مصرى وحكم دولى ورئيس نادى الزمالك المصرى.
1989 - حسن عابدين، ممثل مصري
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