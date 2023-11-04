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ذاكرة اليوم.. بورسعيد تتصدى للعدوان الثلاثى وميلاد ويل ديورانت ومعالى زايد

11/4/2023 11:45:25 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 5 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث فى مثل هذا اليوم

1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تعتدى على مدينتى بورسعيد وبور فؤاد وذلك أثناء العدوان الثلاثى على مصر.

1990 - اغتيال مائير كاهانا مؤسس "حركة كاخ" اليمينية المتطرفة.

2006 - المحكمة الجنائية العليا فى العراق تحكم بإعدام الرئيس العراقى السابق صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتى شنقًا حتى الموت.

2008 - الإعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطى باراك أوباما بنسبة كبيرة على منافسه الجمهورى جون ماكين، ليصبح أوباما الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وأول رئيس لها من أصول أفريقية.

ولد فى مثل هذا اليوم

1885 - ويل ديورانت، مفكر ومؤرخ أمريكى.

1913 - فيفيان لى، ممثلة إنجليزية.

1921 - الأميرة فوزية، ابنه ملك مصر فؤاد الأول وزوجة شاه إيران محمد رضا بهلوى السابقة.

1931 - تشارلز تيلور، فيلسوف كندى.

1952 - هيلين بنديكت، روائية وصحفية بريطانية أمريكية.

1953 - معالى زايد، ممثلة مصرية.

رحل فى مثل هذا اليوم

1986 - محمد حسن حلمى لاعب كرة قدم مصرى وحكم دولى ورئيس نادى الزمالك المصرى.

1989 - حسن عابدين، ممثل مصري







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