رواية الباص لـ صالح غازى.. اكتشاف حكايات إنسانية للوافدين إلى الخليج والحنين للوطن

MENAFN - Youm7) صدرت حديثًا عن دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع بالكويت، رواية بعنوان "الباص" للروائي والشاعر المصري صالح الغازى ، والتي تدور أحداثها داخل "الباص" وهو وسيلة المواصلات التي يستخدمها المغترب للانتقال في الحياة اليومية، حيث مجتمع الغرباء من الفلبينيين والهنود والعرب، الذين وفدوا - إلى الكويت وبلدان الخليج العربي - من الآفاق للعمل بينما قلوبهم وأحلامهم في موطنهم، ولنتعرف على علاقاتهم ببعض كيف تتقاطع وكيف تتنافر.

الكاتب صالح غازى

بطل الرواية لم يجد من يساعده في التعرف على المكان الجديد الذي جاء للعمل به، ليكتشف بنفسه العديد من الحكايات وراء كل مكان ووراء كل شخص، معبأة بتفاصيل إنسانية ومشاعر الحنين إلى الوطن، الرواية تنتقل من الكويت والقاهرة والمحلة الكبرى.



وجاء على غلاف الرواية: رواية الباص عن مشاوير الناس وعن تذاكر وحكايات عبروا بها الزمن والمسافات، الباص من محطة لأخرى يحمل الكثير من المشاعر والآمال، قلوب تتمنى الطمأنينة وتتوق للتواصل، تركوا أوطانا وبيوتا وشوارعا، سيجمعهم ويسكنهم الحنين ومحاولة التخفف من ثقل اللحظة والقبض على أجمل ما في اللحظة الراهنة لنقلها للمستقبل، أملا في صنع بداية جديدة، رواية فيها الجريمة والحب والوحدة والقلق.

غلاف الكتاب

يذكر أن صالح الغازي هو شاعر وكاتب مصري من مواليد المحلة الكبرى، صدر له عدة دواوين شعر منها: "شايف يعني مش خايف"، "نازل طالع زى عصاية كمنجة"، الروح الطيبة"، و"المتوحش اللي جوايا" وكتاب نقدي ومجموعتي قصص ومقالات. وهو عضو اتحاد كتاب مصر وأتيليه القاهرة. نوقشت دواوينه الشعرية في معرض القاهرة للكتاب وفى نوادي أدب ومكتبات منها المحلة والمنصورة وبني سويف والقاهرة والسويس.