رواية الباص لـ صالح غازى.. اكتشاف حكايات إنسانية للوافدين إلى الخليج والحنين للوطن

(MENAFN
- Youm7) صدرت حديثًا عن دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع بالكويت، رواية بعنوان "الباص" للروائي والشاعر المصري صالح الغازى ، والتي تدور أحداثها داخل "الباص" وهو وسيلة المواصلات التي يستخدمها المغترب للانتقال في الحياة اليومية، حيث مجتمع الغرباء من الفلبينيين والهنود والعرب، الذين وفدوا - إلى الكويت وبلدان الخليج العربي - من الآفاق للعمل بينما قلوبهم وأحلامهم في موطنهم، ولنتعرف على علاقاتهم ببعض كيف تتقاطع وكيف تتنافر.
الكاتب صالح غازى
بطل الرواية لم يجد من يساعده في التعرف على المكان الجديد الذي جاء للعمل به، ليكتشف بنفسه العديد من الحكايات وراء كل مكان ووراء كل شخص، معبأة بتفاصيل إنسانية ومشاعر الحنين إلى الوطن، الرواية تنتقل من الكويت والقاهرة والمحلة الكبرى.
وجاء على غلاف الرواية: رواية الباص عن مشاوير الناس وعن تذاكر وحكايات عبروا بها الزمن والمسافات، الباص من محطة لأخرى يحمل الكثير من المشاعر والآمال، قلوب تتمنى الطمأنينة وتتوق للتواصل، تركوا أوطانا وبيوتا وشوارعا، سيجمعهم ويسكنهم الحنين ومحاولة التخفف من ثقل اللحظة والقبض على أجمل ما في اللحظة الراهنة لنقلها للمستقبل، أملا في صنع بداية جديدة، رواية فيها الجريمة والحب والوحدة والقلق.
غلاف الكتاب
يذكر أن صالح الغازي هو شاعر وكاتب مصري من مواليد المحلة الكبرى، صدر له عدة دواوين شعر منها: "شايف يعني مش خايف"، "نازل طالع زى عصاية كمنجة"، الروح الطيبة"، و"المتوحش اللي جوايا" وكتاب نقدي ومجموعتي قصص ومقالات. وهو عضو اتحاد كتاب مصر وأتيليه القاهرة. نوقشت دواوينه الشعرية في معرض القاهرة للكتاب وفى نوادي أدب ومكتبات منها المحلة والمنصورة وبني سويف والقاهرة والسويس.
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