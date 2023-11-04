رواية الحب الأفلاطونى لـ أحمد الشناوى تعكس صفاء الإحساس

MENAFN - Youm7) وقع الكاتب والإعلامي المصري أحمد الشناوي روايته الجديدة "الحبّ الأفلاطوني"، خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذى انطلق يوم 1 ويستمر حتى 12 نوفمبر، في وسط حضور مجموعة من الإعلاميين والمثقفين وعدد كبير من جمهور المعرض.

وأكد أحمد الشناوي

على أن الرواية تعود إلى فترات رائقة من الرومانسية العربية التي عاشها بعض الكتاب والمثقفين وجمهور القراء، من خلال اللحظات الشفيفة التي توخيتها، في فهمي للحب الصادق البعيد عن أي رتوش أو منافع، وفي ذلك عملت على توشية روايتي الأولى بعبارات حملت معنى السعادة بين طرفين، كأجمل ما في الحياة من لحظات.

الكاتب أحمد الشناوى





وأضاف أحمد الشناوى، من صفات رومانسية ذلك الزمن أن كل شيء له طقوس عذبة، حتى في حالات الفراق والقطيعة بعد الحب، من خلال سيادة الاحترام والحنين من دون أن يسبب أحدٌ من المحبين الأذى للطرف الآخر.

و يتعجب الكاتب الشناوي في كتابه بقوله :"«يقولون إنّ من الحبّ ما قتل، ظنّاً أنّ ذلك أصعب ما قد يلقاه المرء في الحبّ، ولكنّ الأصعب من ذلك أن يعيش العاشق بعيداً عمّن يحبّ.. ويكون اللقاء مستحيلاً».

تقع رواية الشناوي في 110 صفحات من القطع المتوسط، حاملةً معها هبوب العواطف في فترة الثمانينيات، وهي فترة كانت حاضنةً لشعور جميل رائع عبّر عنه الكاتب بعنوان الرواية "الحبّ الأفلاطوني"، كعتبة تعكس صفاء الإحساس والبحث في ذلك العصر عن لحظات ربّما لا تتأثّر بكلّ تفاصيلنا اليوميّة التي قد تخضع لاعتبارات يكون الحبّ متأخراً فيها، وليس خياراً رئيساً، في حين أنّه كان من أولى أولويات همسات وأحاسيس ووجدان ذلك الزمن الأصيل.