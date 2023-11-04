القومى لثقافة الطفل والفنون التشكيلية يحتفلان بالذكرى الـ50 لرحيل طه حسين

MENAFN - Youm7) يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بذكرى مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، اليوم الأحد، وذلك بمتحفه بالهرم برئاسة أحمد شلقامى، ومركز رامتان الثقافى برئاسة مروة يحيى.

ويتضمن الاحتفال زيارة للمتحف، إلى جانب ورشة تفاعلية مع أطفال المدارس بعنوان "سر البطولة فى حياة الدكتور طه حسين" يقدمها السيناريست وليد كمال.

كما يقدم فنانو المركز مجموعة من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات الدكتور طه حسين، و"مسرح عرائس" بعنوان "قصة حياة طه حسين" في الذكرى الخمسين لرحيله، ومسابقات ثقافية عن حياة الدكتور طه حسين وأعماله، ورشة "تلوين" وورشة طباعة بورتريه، وورشة "كروت مجسمة" لشخصية الدكتور طه حسين، كما سيتم عمل معرض إصدارات ويتم توزيع مجموعة من أحدث الإصدارات على أطفال المدارس.

يعد طه حسين علمًا من أعلام التنوير والحركة الأدبية الحديثة فقد اشتهر بعلمه الواسع في عالم الأدب والفكر كما برز إلمامه بالفكر الغربى بشكل واضح سواء فى الفسلفة أو الأدب.

ولد طه حسين فى نوفمبر 1889 بقرية "الكيلو" بمحافظة المنيا وفقد بصرَه في الرابعة من عمره عقب إصابته بالرمد غير أن النقطة الفارقة في حياته كانت التحاقة بكتاب القرية حيث فاجأ شيخه "محمد جاد الرب" بذاكرة قوية وذكاء متوقد، فتعلم اللغة والحساب والقرآن الكريم في فترة وجيزة.

أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلَّفات والترجمات، وكان يكرِّس أعمالَه للتحرر والانفتاح الثقافي، مع الاعتزاز بالموروثات الحضارية؛ عربيةً ومصرية وقد اصطدمت أطروحاته ببعضِ الأفكار السائدة، فحصدت كبرى مُؤلَّفاته النصيب الأكبر من الهجوم الذي وصل إلى حد رفع الدعاوى القضائية ضده، وعلى الرغم من ذلك، يبقى في الذاكرة كتبه المهمة "في الأدب الجاهلي"، و"مستقبل الثقافة في مصر" والعديد من عيون الكتب والروايات، فضلًا عن روايته "الأيام" التي روى فيها سيرته الذاتية.