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واتساب يبدأ قريبًا طرح ميزة التحقق عبر البريد الإلكترونى

11/4/2023 11:43:49 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أنه يُطلب من بعض المستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من WhatsApp التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم، ويبدو أنه طرح محدود لهذه الميزة، على الرغم من أن عددًا قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عن الحداثة، وذلك بحسب موقع GSM الهندى.





واتساب



وكانت هناك تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، ما يشير إلى أن فريق واتساب كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس، وتهدف طريقة التحقق الجديدة إلى تطبيق طبقة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، وسيجعل اختراق الحسابات أمرًا أكثر صعوبة.



وعلى الرغم من أن عملية الطرح محدودة جدًا في الوقت الحالي، إلا أننا نتوقع أن يصل نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً، أما بالنسبة لطريقة التحقق نفسها، فهي تبدو وكأنها عملية مباشرة - ما عليك سوى كتابة بريدك الإلكتروني وانتظار التحقق في صندوق الوارد الخاص بك، هذا كل شيء.














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