واتساب يحظر أكثر من 71 ألف حساب فى الهند

MENAFN - Youm7) كشف أحدث تقرير شهري لتطبيق واتساب في الهند عن أنه اتخذ إجراءات ضد 7.11 مليون حساب خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك وفقًا للوائح تكنولوجيا المعلومات، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2.57 مليون حساب بشكل استباقي، دون تلقي أي بلاغات من المستخدمين.ويوضح التقرير، الإجراءات التي اتخذتها واتساب استجابةً للمخاوف التي أثارها المستخدمون الهنود، وانتهاكات الحساب داخل الهند، وتوجيهات لجنة الاستئناف للتظلمات (GAC)، واستندت هذه الإجراءات إلى مجموعة متنوعة من المخاوف، بما في ذلك شكاوى المستخدمين والانتهاكات القانونية والامتثال التنظيمى، وفقا لتقرير India today .ويشير التقرير، إلى أنه في الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر 2023، حظر واتساب إجمالي 7,111,000 حساب، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2,571,000 حساب بشكل استباقي، قبل تلقي أي بلاغات من المستخدمين.وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد استلام 10,442 تقريرًا من المستخدمين عبر فئات مختلفة في سبتمبر، بما في ذلك دعم الحساب (1,031)، وطعون الحظر (7,396)، وفئات الدعم الأخرى (1,518)، ودعم المنتج (370)، والسلامة (127). بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن 85 حسابًا تلقوا ردًا بناءً على التقارير التي تلقوها.ويوضح التقرير أن المخاوف المتعلقة بالسلامة تنطوي على إساءة استخدام محتملة أو سلوك ضار على المنصة، وأن واتساب يعالج جميع التظلمات الواردة أو يتخذ إجراءات ضدها ما لم تكن تكرارًا للشكاوى السابقة.وأوضحت واتساب كذلك أن مصطلح "الحسابات المتخذة" يشير إلى الحالات التي اتخذت فيها إجراءات تصحيحية ردًا على التقرير، ويمكن أن يشمل "اتخاذ الإجراء" إما تعليق حساب أو إعادة حساب محظور مسبقًا ردًا على شكوى. عروض الغش على الواتساب

1 عروض العمل المزيفة: قد يعرض عليك المحتالون وظيفة بأجر مرتفع، لكنهم عادةً ما يطلبون منك دفع رسوم أو تقديم معلومات شخصية مقدمًا، لا تقع في غرامها.



2 هدايا مشبوهة: إذا رأيت رسالة تعدك بالحصول على iPhone مجاني أو جائزة أخرى مقابل مشاركة معلوماتك الشخصية، فلا تضغط فوق أي روابط ، تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لسرقة بياناتك.3 التطبيقات المشبوهة: لا تقم مطلقًا بتنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، خاصة إذا كانت تدعي أنها من بنك أو مؤسسة مالية أخرى. قد يحاول المحتالون خداعك لتثبيت برامج ضارة يمكنها سرقة معلوماتك المالية.4 المكالمات الخارجية: تجاهل وحظر جميع المكالمات الواردة من أرقام خارجية غير معروفة، لدى WhatsApp إجراءات لوقف هذه المكالمات، ولكن إذا تلقيت واحدة، فلا ترد عليها.5 الروابط العشوائية: احذر من الضغط على الروابط الموجودة في رسائل واتساب، خاصة من أشخاص لا تعرفهم ، قد تؤدي هذه الروابط إلى مواقع ويب للتصيد الاحتيالي أو برامج ضارة يمكن أن تصيب جهازك. كيفية الإبلاغ عن حسابات واتساب المزعجة

. افتح محادثة WhatsApp التي تريد الإبلاغ عنها.

. اضغط على اسم الشخص أعلى الدردشة.. اضغط على "الإبلاغ".. اختر سبب الإبلاغ عن الحساب.. اضغط على "إرسال".