واتساب يحظر أكثر من 71 ألف حساب فى الهند

(MENAFN
- Youm7) كشف أحدث تقرير شهري لتطبيق واتساب في الهند عن أنه اتخذ إجراءات ضد 7.11 مليون حساب خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك وفقًا للوائح تكنولوجيا المعلومات، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2.57 مليون حساب بشكل استباقي، دون تلقي أي بلاغات من المستخدمين.
ويوضح التقرير، الإجراءات التي اتخذتها واتساب استجابةً للمخاوف التي أثارها المستخدمون الهنود، وانتهاكات الحساب داخل الهند، وتوجيهات لجنة الاستئناف للتظلمات (GAC)، واستندت هذه الإجراءات إلى مجموعة متنوعة من المخاوف، بما في ذلك شكاوى المستخدمين والانتهاكات القانونية والامتثال التنظيمى، وفقا لتقرير India today .
ويشير التقرير، إلى أنه في الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر 2023، حظر واتساب إجمالي 7,111,000 حساب، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2,571,000 حساب بشكل استباقي، قبل تلقي أي بلاغات من المستخدمين.
وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد استلام 10,442 تقريرًا من المستخدمين عبر فئات مختلفة في سبتمبر، بما في ذلك دعم الحساب (1,031)، وطعون الحظر (7,396)، وفئات الدعم الأخرى (1,518)، ودعم المنتج (370)، والسلامة (127). بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن 85 حسابًا تلقوا ردًا بناءً على التقارير التي تلقوها.
ويوضح التقرير أن المخاوف المتعلقة بالسلامة تنطوي على إساءة استخدام محتملة أو سلوك ضار على المنصة، وأن واتساب يعالج جميع التظلمات الواردة أو يتخذ إجراءات ضدها ما لم تكن تكرارًا للشكاوى السابقة.
وأوضحت واتساب كذلك أن مصطلح "الحسابات المتخذة" يشير إلى الحالات التي اتخذت فيها إجراءات تصحيحية ردًا على التقرير، ويمكن أن يشمل "اتخاذ الإجراء" إما تعليق حساب أو إعادة حساب محظور مسبقًا ردًا على شكوى. عروض الغش على الواتساب
1 عروض العمل المزيفة: قد يعرض عليك المحتالون وظيفة بأجر مرتفع، لكنهم عادةً ما يطلبون منك دفع رسوم أو تقديم معلومات شخصية مقدمًا، لا تقع في غرامها.
2 هدايا مشبوهة: إذا رأيت رسالة تعدك بالحصول على iPhone مجاني أو جائزة أخرى مقابل مشاركة معلوماتك الشخصية، فلا تضغط فوق أي روابط ، تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لسرقة بياناتك.
3 التطبيقات المشبوهة: لا تقم مطلقًا بتنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، خاصة إذا كانت تدعي أنها من بنك أو مؤسسة مالية أخرى. قد يحاول المحتالون خداعك لتثبيت برامج ضارة يمكنها سرقة معلوماتك المالية.
4 المكالمات الخارجية: تجاهل وحظر جميع المكالمات الواردة من أرقام خارجية غير معروفة، لدى WhatsApp إجراءات لوقف هذه المكالمات، ولكن إذا تلقيت واحدة، فلا ترد عليها.
5 الروابط العشوائية: احذر من الضغط على الروابط الموجودة في رسائل واتساب، خاصة من أشخاص لا تعرفهم ، قد تؤدي هذه الروابط إلى مواقع ويب للتصيد الاحتيالي أو برامج ضارة يمكن أن تصيب جهازك. كيفية الإبلاغ عن حسابات واتساب المزعجة
. افتح محادثة WhatsApp التي تريد الإبلاغ عنها.
. اضغط على اسم الشخص أعلى الدردشة.
. اضغط على "الإبلاغ".
. اختر سبب الإبلاغ عن الحساب.
. اضغط على "إرسال".
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