لو مش فاكرها.. طريقة العثور على أغنية معينة على يوتيوب بـالدندنة

MENAFN - Youm7) هل سبق أن علقت في ذهنك أغنية جذابة، ولكنك لا تستطيع تذكر اسم الأغنية أو كلماتها؟ من المحتمل أنك لجأت إلى تطبيقات مثل Shazam لحل اللغز، لكن خمن ماذا؟ يقدم YouTube الآن طريقة رائعة للعثور على تلك الأغنية من خلال طنينها أو "دندنتها".حيث قدم ميزة تتيح لك البحث عن أغنية باستخدام براعتك الصوتية فقط - نعم، هذا يعني أنه يمكنك الهمهمة أو الغناء أو حتى صفير اللحن، وسيعمل YouTube بسحره للعثور على الأغنية التي تبحث عنها.علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تعمل حصريًا على تطبيق YouTube للجوال وليست متوفرة على إصدار الويب. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في العثور على الأغاني بمجرد النقر على تطبيق YouTube:

1.افتح تطبيق يوتيوب

للبدء، افتح تطبيق YouTube على جهازك المحمول.2.انتقل إلى زر البحث بمجرد دخولك إلى تطبيق YouTube، اضغط على أيقونة البحث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.3.تمكين الوصول إلى الميكروفون بجانب شريط البحث، انقر على أيقونة الميكروفون لاستخدام ميزة الهمهمة للبحث. قد يتعين عليك منح YouTube الإذن لاستخدام الميكروفون الخاص بك لهذا الغرض. إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية، فيمكنك السماح بالوصول إلى الميكروفون أثناء استخدام التطبيق فقط، أو إيقاف تشغيله بعد استخدام الميزة.4.همهمة أو غناء أو صفير اللحن مع تنشيط الميكروفون، يمكنك الآن دندنة أو غناء أو صفير نغمة الأغنية التي تحاول التعرف عليها. سيستخدم YouTube بعد ذلك إدخال الصوت هذا للبحث عن الأغنية.5.قم بمراجعة النتيجة واختيارها سيقدم لك YouTube قائمة بالنتائج التي يعتقد أنها تتوافق مع موسيقاك. في معظم الحالات، يقوم بعمل رائع في تحديد الأغنية. إذا كان هذا صحيحا، فما عليك سوى النقر على النتيجة للوصول إلى الأغنية. إذا لم يتم الأمر بشكل صحيح، فانقر على أيقونة الميكروفون مرة أخرى وحاول طنين النغمة مرة أخرى.