طريفة تفعيل ميزة اكتشاف الحوادث Car Crash Detection بهواتف بيكسل

MENAFN - Youm7) طرحت جوجل ميزة اكتشاف حوادث السيارات في عام 2019، ولكنها كانت حصرية للولايات المتحدة في ذلك الوقت، إلا أن جوجل قامت مؤخرًا بتوسيع هذه الميزة المنقذة للحياة لتشمل المستخدمين في الهند والنمسا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا. ميزة الكشف عن حوادث السيارات من جوجل

تم تصميم ميزة الأمان المضمنة هذه في طُرز معينة من هواتف Pixel لتوفير المساعدة الأولية في حالات حوادث السيارات، ولاستخدامها، يجب أن يتمتع هاتفك بأذونات الموقع والنشاط البدني والميكروفون وبطاقة SIM صالحة، ويعتمد على مقياس التسارع وبيانات الموقع والميكروفونات لاكتشاف الأعطال ، وهو متوفر بـ 11 لغة.

وفي حالة اكتشاف عطل، سيتصل هاتف Pixel تلقائيًا بخدمات الطوارئ المحلية ، وسيتم عرض رسالة "أنا بخير" بعد المكالمة، لديك 60 ثانية للإلغاء إذا كان إنذارًا كاذبًا، ويؤدي النقر على "أنا بخير" إلى تقديم خيارات مثل "لا يوجد تعطل" و"تعطل بسيط" و"الاتصال برقم الطوارئ".إذا تابعت مكالمة الطوارئ، يمكنك تحديد نوع المساعدة المطلوبة، مثل المساعدة الطبية أو الإطفاء أو الشرطة. كيفية جدولة فحص السلامة على هاتف Pixel الخاص بك

ضع في اعتبارك أنه مع تنشيط هذه الميزة، حتى لو كان هاتفك مقفلاً أثناء وقوع حادث، يمكن للآخرين الوصول إلى رسالة شاشة القفل وتفاصيل الطوارئ، ويمكنك تعطيل هذا في تطبيق "الأمن الشخصي"، انتبه أيضًا إلى أن مكالمات الطوارئ الكاذبة غالبًا ما تكون مخالفة للقانون في العديد من البلدان، لذا قم بإلغائها في غضون 60 ثانية إذا كانت إنذارًا كاذبًا.

ميزة اكتشاف حوادث السيارات من Google: هواتف Pixel المتوافقة

بالنسبة للمستخدمين، تتوافق ميزة الأمان حصريًا مع Pixel 4a وPixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel 7a وPixel 8 وPixel 8 Pro.

تشغيل ميزة اكتشاف حوادث السيارات على هاتف Pixel:

1.الوصول إلى تطبيق "الأمن الشخصي".

حدد موقع تطبيق Personal Safety وافتحه على هاتف Pixel، تم تصنيف هذا التطبيق على أنه "الأمان" في درج التطبيق الخاص بك. يمكنك العثور عليه بسرعة باستخدام بحث Google أو شريط البحث في درج التطبيق.2.اذهب للاعدادات بمجرد دخولك إلى تطبيق Personal Safety، ابحث عن أيقونة العجلة المسننة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، اضغط على هذا الرمز للوصول إلى شاشة الإعدادات.3.تمكين اكتشاف حوادث السيارات في الإعدادات، حدد خيار اكتشاف حوادث السيارات، وضمن قائمته الفرعية، ما عليك سوى تبديل المفتاح لتمكين اكتشاف حوادث السيارات.4.اختبار الميزة (اختياري) بمجرد تمكين اكتشاف حوادث السيارات، يمكنك التدرب عن طريق تنشيط العرض التوضيحي، وسوف تجعل هاتفك يرن ويهتز. اسحب لليسار للوصول إلى خيارات الاتصال برقم 911 أو رقم الطوارئ المحلي ، وتحديد ما إذا كنت لم تتعرض لحادث تصادم أو تعرضت لحادث بسيط.