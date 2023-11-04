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مايكروسوفت توفر دعمًا لأجهزة Surface حتى 6 سنوات.. اعرف التفاصيل

11/4/2023 11:43:41 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن أجهزة كمبيوتر Microsoft Surface التي تم شحنها في الأول من يناير 2021 أو بعده، ستحصل على 6 سنوات من دعم تحديثات برامج التشغيل والبرامج الثابتة، وذلك وفقًا لوثيقة دعم مايكروسوفت التي تم كشفها بواسطة Windows Central .

وفي السابق، قالت مايكروسوفت فقط إنها ستدعم الأجهزة حتى 4سنوات على الأقل من هذه التحديثات منذ ظهورها لأول مرة، وذلك وفقا لتقرير theverge، فيما يعنى
التغيير أنه اعتبارًا من الآن، فإن أجهزة Surface Pro 7 Plus وSurface Laptop 4 وSurface Pro 8 وSurface Laptop Studio وSurface Go 3 وSurface Pro X Wi-Fi وSurface Laptop SE وSurface Laptop Go 2 وSurface Laptop. 5، وSurface Pro 9، وSurface Studio 2 Plus، وSurface Go 4، وSurface Laptop Go 3، وSurface Laptop Studio 2 سيحصلون جميعًا على ستة أعوام على الأقل من التحديثات.
وقال بانوس باناي، الرئيس السابق لنظام Windows وSurface في مايكروسوفت :"أن خطوة مايكروسوفت ليست سخية تمامًا مثل قرار جوجل الأخير بمنح أجهزة Chromebook التي تم إصدارها في عام 2021 أو بعد 10 سنوات من التحديثات التلقائية ، ومع ذلك فأنا أدعم أي طرق يمكن لشركات التكنولوجيا من خلالها إطالة عمر منتجاتها، لذلك أنا سعيد لأن مايكروسوفت قامت بهذا التغيير".
يذكر أن بانوس باناي، الرئيس السابق لنظام Windows وSurface في مايكروسوفت غادر شركة مايكروسوفت وانتقل إلى Amazon في سبتمبر .








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