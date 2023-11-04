تراجع الاهتمام بتحميل محافظ العملات الرقمية المشفرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رغم‭ ‬أن‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬المشفرة‭ ‬عادت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أظهرت‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيقات‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬عمليات‭ ‬التحميل‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬32 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭.‬

وفقا‭ ‬للبيانات،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحميل‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬73‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الرغبة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬أو‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬بتحميل‭ ‬الأشخاص‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظ‭ ‬بنحو‭ ‬186‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭.‬

تؤكد‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيقات‭ ‬أعلى‭ ‬بـ4‭.‬5‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وأعلى‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يُظهر‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬انخفاضا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬بتراجع‭ ‬عدد‭ ‬التحميلات‭ ‬إلى‭ ‬73‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭.‬

البيانات‭ ‬الشهرية‭ ‬كذلك‭ ‬تُظهر‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬شعبية‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬التحميلات‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬بـ5‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬تحميل‭.‬

رغم‭ ‬هذا‭ ‬التراجع،‭ ‬يجب‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لتحميل‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬490‭ ‬مليون‭ ‬تحميل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬