Sunday, 05 November 2023 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الاهتمام بتحميل محافظ العملات الرقمية المشفرة

11/4/2023 11:42:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رغم‭ ‬أن‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬المشفرة‭ ‬عادت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أظهرت‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيقات‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬عمليات‭ ‬التحميل‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬32 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭.‬

وفقا‭ ‬للبيانات،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحميل‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬73‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الرغبة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬أو‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬بتحميل‭ ‬الأشخاص‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظ‭ ‬بنحو‭ ‬186‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭.‬

تؤكد‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيقات‭ ‬أعلى‭ ‬بـ4‭.‬5‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وأعلى‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يُظهر‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬انخفاضا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬بتراجع‭ ‬عدد‭ ‬التحميلات‭ ‬إلى‭ ‬73‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭.‬

البيانات‭ ‬الشهرية‭ ‬كذلك‭ ‬تُظهر‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬شعبية‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬التحميلات‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬بـ5‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬تحميل‭.‬

رغم‭ ‬هذا‭ ‬التراجع،‭ ‬يجب‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لتحميل‭ ‬محافظ‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬490‭ ‬مليون‭ ‬تحميل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

MENAFN04112023000055011008ID1107372953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث