تراجع الاهتمام بتحميل محافظ العملات الرقمية المشفرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رغم أن العملات الرقمية المشفرة عادت بقوة في هذا الربع الثالث من هذا العام، فإن الإحصائيات أظهرت تراجعا في الإقبال على تحميل تطبيقات محافظ العملات المشفرة، حيث سجلت عمليات التحميل انخفاضا بنسبة 32 % في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.
وفقا للبيانات، فقد تم تحميل محافظ العملات المشفرة 73.6 مليون مرة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، ما يشير إلى تراجع في الرغبة بالاستثمار أو التداول في العملات المشفرة، مقارنة بالعام السابق الذي شهد رقما قياسيا بتحميل الأشخاص لهذه المحافظ بنحو 186 مليون مرة.
تؤكد الإحصائيات أن عام 2021 كان استثنائيا في ازدهار محافظ العملات المشفرة، حيث كان الإقبال على تحميل التطبيقات أعلى بـ4.5 مرات من عام 2020 وأعلى بعشر مرات من عام 2019.
ومع ذلك، يُظهر عام 2023 انخفاضا حادا في هذا الاتجاه، بتراجع عدد التحميلات إلى 73.6 مليون خلال أول تسعة أشهر.
البيانات الشهرية كذلك تُظهر تراجعا في شعبية محافظ العملات المشفرة، حيث انخفض عدد التحميلات من 9 ملايين في بداية العام إلى حوالي 7 ملايين في منتصف العام، لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبتمبر بـ5.8 ملايين تحميل.
رغم هذا التراجع، يجب ملاحظة أن العدد الإجمالي لتحميل محافظ العملات المشفرة منذ 2015 لا يزال كبيرا، حيث تجاوز الرقم 490 مليون تحميل على المستوى العالمي.
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