كيف يحسن الذكاء الاصطناعي موثوقية ويكيبيديا؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طور‭ ‬الباحثون‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعيًا‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬موثوقية‭ ‬مراجع‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬الخوارزميات‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الاستشهادات‭ ‬المشكوك‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الويب‭.‬

وتعدّ‭ ‬موسوعة‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ذات‭ ‬الشعبية،‭ ‬إذ‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬مشاهدات‭ ‬صفحاتها‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬تريليون‭ ‬سنويًا،‭ ‬وتشكل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬المهمة‭ ‬للمعرفة‭.‬

ولا‭ ‬يمكنك‭ ‬الوثوق‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬ويكيبيديا،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬المصادر‭ ‬الأصلية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الحواشي‭ ‬السفلية،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المصادر‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬قد‭ ‬تضللك‭.‬

ويتحقق‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المسمى‭ ‬ SIDE ‭ ‬من‭ ‬دقة‭ ‬المصدر‭ ‬الأساسي‭ ‬ويقترح‭ ‬مصادر‭ ‬جديدة‭. ‬ويفترض‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬ادعاء‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬صحيح،‭ ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المصدر،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬التحقق‭ ‬فعليًا‭ ‬من‭ ‬الادعاءات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الإدخال‭.‬

وفضّل‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬الاقتباسات‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الاقتباسات‭ ‬الأصلية‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬ SIDE ‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬مصدرًا‭ ‬تستخدمه‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬بصفته‭ ‬مرجعًا،‭ ‬وكان‭ ‬ SIDE ‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬متقدمًا‭ ‬بخطوة‭ ‬عندما‭ ‬أصدر‭ ‬توصية‭ ‬اعتبرها‭ ‬المفسرون‭ ‬البشريون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬مناسبة‭.‬

وأثبت‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ادعاءات‭ ‬ويكيبيديا،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬يعترفون‭ ‬بأن‭ ‬البرامج‭ ‬البديلة‭ ‬قد‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬ SIDE ‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬والسرعة‭.‬

ويعدّ‭ ‬ SIDE ‭ ‬محدودًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القدرات،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬المراجع‭ ‬المقابلة‭ ‬لصفحات‭ ‬الويب‭ ‬فقط‭. ‬وتستشهد‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬بالكتب‭ ‬والمقالات‭ ‬العلمية‭ ‬والمعلومات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوسائط‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬النصية،‭ ‬مثل‭ ‬الصور‭ ‬والفيديو‭.‬

ويشير‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬نفسها‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مقيدًا‭ ‬للدراسة،‭ ‬إذ‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭ ‬التقنية،‭ ‬فإن‭ ‬فرضية‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬بأكملها‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬كاتب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يمكنه‭ ‬تعيين‭ ‬مرجع‭ ‬لموضوع‭ ‬ما‭.‬

ويوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬الاستشهادات‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الويب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬متحيزين‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المعنية‭. ‬ويعدّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬قابلًا‭ ‬للتحيز‭ ‬بحسب‭ ‬مبرمجيه،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬البيانات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لتدريب‭ ‬نماذج‭ ‬ SIDE ‭ ‬وتقييمها‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

وبغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬فوائد‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتبسيط‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الحقائق،‭ ‬أو‭ ‬استخدامه‭ ‬بصفته‭ ‬أداة‭ ‬داعمة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تطبيقات‭ ‬يتردد‭ ‬صداها‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭.‬

وتحتاج‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬السيئة‭ ‬وحسابات‭ ‬البوتات‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬الإنترنت‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الكاذبة‭.‬