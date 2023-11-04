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((آبل)) ترفع أسعار الاشتراك لعدد من خدماتها

11/4/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفعت‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬أسعار‭ ‬الاشتراك‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬خدماتها،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭: ‬خدمة‭ ‬البث‭ ‬التلفازي‭ (‬آبل‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬بلس‭) +‬ Apple ‭ ‬ TV ،‭ ‬وخدمة‭ ‬بث‭ ‬الألعاب‭ (‬آركيد‭) ‬ Arcade ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬باقتها‭ (‬آبل‭ ‬ون‭) ‬ Apple ‭ ‬ One ‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الاشتراكات‭ ‬معًا‭.‬

ويأتي‭ ‬الرفع‭ ‬الجديد‭ ‬لأسعار‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الشهرية‭ ‬والسنوية‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬مشابهة‭ ‬أجرتها‭ ‬عملاقة‭ ‬التقنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬سعر‭ ‬الاشتراك‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ (‬آبل‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬بلس‭) ‬أصبح‭ ‬9‭.‬99‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬6.99‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬السعر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬4‭.‬99‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسعر‭ ‬الاشتراك‭ ‬السنوي‭ ‬الجديد‭ ‬لخدمة‭ (‬تي‭ ‬في‭ ‬بلس‭) ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬99‭ ‬دولارًا‭ ‬أمريكيًا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬69‭ ‬دولارًا‭ ‬أمريكيًا‭.‬

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