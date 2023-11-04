((آبل)) ترفع أسعار الاشتراك لعدد من خدماتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفعت شركة آبل أسعار الاشتراك لعدد من خدماتها، من ذلك: خدمة البث التلفازي (آبل تي في بلس) + Apple TV ، وخدمة بث الألعاب (آركيد) Arcade ، بالإضافة إلى باقتها (آبل ون) Apple One التي تجمع عددًا من الاشتراكات معًا.
ويأتي الرفع الجديد لأسعار الاشتراكات الشهرية والسنوية بعد خطوة مشابهة أجرتها عملاقة التقنية الأمريكية في شهر أكتوبر 2022.
وقالت الشركة إن سعر الاشتراك الشهري في خدمة (آبل تي في بلس) أصبح 9.99 دولارات أمريكية بدلًا من 6.99 دولارات أمريكية، مع الإشارة إلى أن الشركة كانت قد رفعت السعر العام الماضي من 4.99 دولارات أمريكية.
أما فيما يتعلق بسعر الاشتراك السنوي الجديد لخدمة (تي في بلس) فقد أصبح 99 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان 69 دولارًا أمريكيًا.
MENAFN04112023000055011008ID1107372951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.