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((واتساب)) تُنهي دعم نظام أندرويد كيت كات

11/4/2023 11:42:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أسقطت‭ ‬منصة‭ ‬المراسلة‭ ‬الفورية‭ ‬واتساب‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬أندرويد‭ ‬4 , 4،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬كيت‭ ‬كات،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬إصدارات‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬أندرويد‭.‬

ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬مستخدمو‭ ‬الأجهزة‭ ‬العاملة‭ ‬بنظام‭ ‬أندرويد‭ ‬كيت‭ ‬كات‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬استخدام‭ ‬التطبيق‭ ‬بعد‭ ‬التحديث‭ ‬الأخير،‭ ‬وسيتعين‭ ‬عليهم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬حديثة‭ ‬نسبيًا‭ ‬أو‭ ‬ترقية‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬لديهم‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬خيارًا‭ ‬ممكنًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬بهدف‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توافق‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬التشغيل‭ ‬الحديثة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أن‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية‭ ‬الحالية‭ ‬لنظام‭ ‬أندرويد‭ ‬4 , 4‭ ‬كيت‭ ‬كات‭ ‬تمثل‭ ‬حاليًا‭ ‬نحو‭ ‬0 , 5 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأجهزة‭ ‬العاملة‭ ‬بنظام‭ ‬أندرويد‭ ‬عالميًا‭.‬

ويستهلك‭ ‬دعم‭ ‬أنظمة‭ ‬التشغيل‭ ‬القديمة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬توجيهها‭ ‬ناحية‭ ‬تطوير‭ ‬منتجاتها‭ ‬للقاعدة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬تعمل‭ ‬أجهزتهم‭ ‬بإصدارات‭ ‬أحدث‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭.‬

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