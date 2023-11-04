((واتساب)) تُنهي دعم نظام أندرويد كيت كات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أسقطت منصة المراسلة الفورية واتساب الدعم عن نظام أندرويد 4 , 4، المعروف باسم كيت كات، في آخر إصدارات التطبيق في نظام أندرويد.
ولن يتمكن مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد كيت كات من مواصلة استخدام التطبيق بعد التحديث الأخير، وسيتعين عليهم الانتقال إلى أجهزة حديثة نسبيًا أو ترقية نظام التشغيل لديهم إن كان ذلك خيارًا ممكنًا في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك القرار بهدف التركيز على توافق تطبيق واتساب مع أنظمة التشغيل الحديثة، وخاصةً أن الحصة السوقية الحالية لنظام أندرويد 4 , 4 كيت كات تمثل حاليًا نحو 0 , 5 % فقط من إجمالي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد عالميًا.
ويستهلك دعم أنظمة التشغيل القديمة الكثير من موارد الشركات التقنية التي تفضل توجيهها ناحية تطوير منتجاتها للقاعدة الكبرى من المستخدمين الذين تعمل أجهزتهم بإصدارات أحدث من نظام التشغيل.
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