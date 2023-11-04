((البحرين الإسلامي)) يوقع اتفاقية تعاون مع STC لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات السعودية ( STC )، تهدف إلى تنفيذ عدد من المبادرات التي تصب لصالح خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، صرّح جواد حميدان، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية لدى بنك البحرين الإسلامي قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم الحلول الشاملة والمبتكرة لزبائننا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتجاوز الخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الموجودة في السوق، كما تشمل تقديم الدعم اللازم عبر توفير الخدمات المالية المبسطة التي تعزز من أعمال هذه الشركات، وتوفير خدمات إضافية من قبل شركائنا والتي ستسهم بلا شك في دعم نمو الشركات في هذا القطاع المهم».
وأضاف: «نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع STC ، والذي نتطلع من خلاله إلى تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير حلول اتصالات مبسطة ومبتكرة تُسهم بتيسير وتطوير أعمال هذه المؤسسات».
ومن جانبه، قال هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال لدى STC البحرين: «يسعدنا التعاون مع بنك البحرين الإسلامي بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والتي تسهم بدور كبير في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. نحن فخورون بقدرتنا على توفير خدمات اتصالات وحلول رقمية متطورة وعالية الجودة للشركات وقطاع الأعمال والتي ترغب بالتوسع وزيادة أرباحها، ما يسهم في دفع الشركات في مختلف قطاعات المملكة نحو النمو وتحقيق المزيد من النجاحات. سنواصل جهودنا في مجال توفير خدمات رقمية وحلول متطورة والتي تعزز الفرص للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وزيادة فرص التوظيف، وريادة الابتكار الرقمي في مملكة البحرين».
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