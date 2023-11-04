((البحرين الإسلامي)) يوقع اتفاقية تعاون مع STC لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬توقيعه‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السعودية‭ (‬ STC ‭)‬،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬خدمة‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬جواد‭ ‬حميدان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬الشاملة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬لزبائننا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المبسطة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركائنا‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‮»‬‭.

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وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬ STC ،‭ ‬والذي‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬اتصالات‭ ‬مبسطة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تُسهم‭ ‬بتيسير‭ ‬وتطوير‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬مصطفى،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬ STC ‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بدور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬اتصالات‭ ‬وحلول‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬للشركات‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والتي‭ ‬ترغب‭ ‬بالتوسع‭ ‬وزيادة‭ ‬أرباحها،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭. ‬سنواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬وحلول‭ ‬متطورة‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬الفرص‭ ‬للنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف،‭ ‬وريادة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬