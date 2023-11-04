صادرات البحرين تفتتح جناح المملكة في معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت أعمال المشاركة البحرينية في معرض «الصين الدولي للاستيراد» ( CIIE ) 2023 في جمهورية الصين الشعبية – في منطقة شنغهاي المقام خلال الفترة من 5 وحتى 10 نوفمبر الجاري بتنظيم من قبل صادرات البحرين كشريك استراتيجي وذلك استكمالًا لدورها في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز من صادرات مملكة البحرين إلى الأسواق الواعدة، إلى جانب مشاركة شركائنا الاستراتيجيين في جناح معهد
البحرين
للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» ومركز البحرين
العالمي للمعارض.
وتنظّم صادرات البحرين بمشاركتها الأولى في جناح مملكة البحرين للمعرض والذي يعد مرآة تعكس واقع المملكة ونهضتها والذي يتضمن أنشطة تقدم للزائرين تجربة إبداعية متكاملة للترويج للمقومات الحضارية والثقافية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة والتي تجعل منها مركزًا خصبًا للاستثمار والفرص التنموية الواعدة، صُمم المعرض بدقة، ويضم عناصر إبداعية تمثل الصادرات الرئيسية للبحرين، بما في ذلك الألومنيوم والصلب والذهب.
كما تعد مشاركة صادرات البحرين في مثل هذه المعارض الدولية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة للمؤسسات القائمة في البحرين؛ تأكيدًا لسعيها الحثيث للترويج للمنتجات والخدمات المحلية، وتيسير ربطهم بالمشترين المحتملين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفتح قنوات تصديرية جديدة للمؤسسات المحلية في السوق الصيني، واستكمالاً للدور الذي تسعى صادرات البحرين إلى الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية لاسيما السوق الصيني الواعد، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي. هذه المسعى الاستراتيجي يتوافق تمامًا مع مهمة صادرات البحرين لتسهيل وتوسيع فرص الأعمال لتصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق العالمية، ما يدفع في نهاية المطاف نحو النمو والتنويع الاقتصادي.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء شريف عبد الخالق، أن معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE ) 2023
يأتي امتدادًا للعلاقات المتينة والروابط الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن مشاركة المملكة، يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وتأكيدًا لأهمية تعزيز التعاون في خلق قاعدة قوية لبناء شراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
وعلقت الدكتورة ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض بالقول: «تعتبر هذه المشاركة فرصة مهمة بالنسبة إلينا لإبراز خدماتنا ومرافقنا العالمية الطراز لدى شريحة كبيرة من العارضين والمشاركين الدوليين والتواصل مع شركاء وعملاء محتملين من الصين ومختلف دول العالم. نحن واثقون بأن مشاركتنا في الجناح البحريني ستساعدنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لزيادة فرص الأعمال العالمية الجديدة وتعزيز وجودنا في الأسواق العالمية وتنمية حصتنا السوقية في صناعة الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض».
من جانبها قالت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»: «نفخر بالمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد هذا العام والذي يعد فرصة استثنائية لاستعراض تراثنا العريق والترويج لإمكاناته وإبراز قطاع اللؤلؤ والمجوهرات البحريني والتعريف بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين على صعيد إحياء قطاع اللؤلؤ الطبيعي، بالإضافة إلى الوصول إلى السوق الصيني باعتباره أكبر مقصد للصادرات الدولية ومركزاً يجمع أهم تجار المجوهرات والعلامات التجارية الراقية، بما يتيح لنا الحصول على مزيد من العملاء الدوليين في جمهورية الصين الشعبية وآسيا والعالم».
كما سيشهد المعرض بنسخته السادسة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتيح فرصًا استثمارية وشراكات استراتيجية واعدة في مختلف المجالات بين الجانبين.
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