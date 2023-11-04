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صادرات البحرين تفتتح جناح المملكة في معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي

11/4/2023 11:42:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‮»‬‭ (‬ CIIE ‭) ‬2023‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شنغهاي‭ ‬المقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬وذلك‭ ‬استكمالًا‭ ‬لدورها‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الواعدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬شركائنا‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬معهد
البحرين
للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين
العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬

وتنظّم‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمعرض‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬مرآة‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬المملكة‭ ‬ونهضتها‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬تقدم‭ ‬للزائرين‭ ‬تجربة‭ ‬إبداعية‭ ‬متكاملة‭ ‬للترويج‭ ‬للمقومات‭ ‬الحضارية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬خصبًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬والفرص‭ ‬التنموية‭ ‬الواعدة،‭ ‬صُمم‭ ‬المعرض‭ ‬بدقة،‭ ‬ويضم‭ ‬عناصر‭ ‬إبداعية‭ ‬تمثل‭ ‬الصادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للبحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الألومنيوم‭ ‬والصلب‭ ‬والذهب‭. ‬

كما‭ ‬تعد‭ ‬مشاركة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬فرصًا‭ ‬تصديرية‭ ‬عديدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين؛‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لسعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬للترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحلية،‭ ‬وتيسير‭ ‬ربطهم‭ ‬بالمشترين‭ ‬المحتملين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وفتح‭ ‬قنوات‭ ‬تصديرية‭ ‬جديدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الصيني،‭ ‬واستكمالاً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬وزيادة‭ ‬الحصص‭ ‬السوقية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬لاسيما‭ ‬السوق‭ ‬الصيني‭ ‬الواعد،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭. ‬هذه‭ ‬المسعى‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يتوافق‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬مهمة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭ ‬لتصدير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبد‭ ‬الخالق،‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭ (‬ CIIE ‭) ‬2023‭
‬يأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬والروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المملكة،‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬لبناء‭ ‬شراكات‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭.‬

وعلقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديبي‭ ‬كريستيانسن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬لإبراز‭ ‬خدماتنا‭ ‬ومرافقنا‭ ‬العالمية‭ ‬الطراز‭ ‬لدى‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬والمشاركين‭ ‬الدوليين‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬وعملاء‭ ‬محتملين‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬البحريني‭ ‬ستساعدنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتنمية‭ ‬حصتنا‭ ‬السوقية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬والحوافز،‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬والمعارض‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬نورة‭ ‬جمشير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لاستعراض‭ ‬تراثنا‭ ‬العريق‭ ‬والترويج‭ ‬لإمكاناته‭ ‬وإبراز‭ ‬قطاع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والمجوهرات‭ ‬البحريني‭ ‬والتعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إحياء‭ ‬قطاع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الطبيعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الصيني‭ ‬باعتباره‭ ‬أكبر‭ ‬مقصد‭ ‬للصادرات‭ ‬الدولية‭ ‬ومركزاً‭ ‬يجمع‭ ‬أهم‭ ‬تجار‭ ‬المجوهرات‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الراقية،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬وآسيا‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬سيشهد‭ ‬المعرض‭ ‬بنسخته‭ ‬السادسة‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم،‭ ‬وسيتيح‭ ‬فرصًا‭ ‬استثمارية‭ ‬وشراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

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