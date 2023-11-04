جولات للوقاية من سوسة النخيل

(MENAFN
- Al Watan) نفذت وحدة المركز الوطني للوقایة من الآفات النباتیة والأمراض الحیوانیة ومكافحتھا (وقاء) بالعاصمة المقدسة جولات في مزارع محافظة خلیص، للكشف الدوري على النخیل في إطار تطبیق برنامج الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخیل الحمراء.
واشتملت الجولات على ضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي، وفحص النخیل، للتأكد من خلوھا من الإصابة بآفة سوسة النخیل الحمراء، وحصر المزارع المھملة في المحافظة، وكذلك توعیة وتثقیف المزارعین بالتقید بالممارسات الزراعیة السلیمة، وتأكید أھمیة تطبیق الإدارة المتكاملة، للوقایة من آفة سوسة النخیل الحمراء، وطرق مكافحتھا.
وتواصل الفرق المتخصصة في فرع ((وقاء)) بمنطقة مكة المكرمة جھودھا عبر الزیارات المیدانیة الدوریة، لرصد الآفات، وإجراء عملیات المكافحة حسب برنامج الإدارة المتكاملة للآفات، سعیا لحمایة المحاصیل الزراعیة من مخاطرھا، والحد من انتشارھا.
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