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جولات للوقاية من سوسة النخيل

11/4/2023 11:41:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وحدة المركز الوطني للوقایة من الآفات النباتیة والأمراض الحیوانیة ومكافحتھا (وقاء) بالعاصمة المقدسة جولات في مزارع محافظة خلیص، للكشف الدوري على النخیل في إطار تطبیق برنامج الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخیل الحمراء.
واشتملت الجولات على ضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي، وفحص النخیل، للتأكد من خلوھا من الإصابة بآفة سوسة النخیل الحمراء، وحصر المزارع المھملة في المحافظة، وكذلك توعیة وتثقیف المزارعین بالتقید بالممارسات الزراعیة السلیمة، وتأكید أھمیة تطبیق الإدارة المتكاملة، للوقایة من آفة سوسة النخیل الحمراء، وطرق مكافحتھا.
وتواصل الفرق المتخصصة في فرع ((وقاء)) بمنطقة مكة المكرمة جھودھا عبر الزیارات المیدانیة الدوریة، لرصد الآفات، وإجراء عملیات المكافحة حسب برنامج الإدارة المتكاملة للآفات، سعیا لحمایة المحاصیل الزراعیة من مخاطرھا، والحد من انتشارھا.

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