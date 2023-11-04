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محكمة فيدرالية تجمد منع ترامب من التعليق بشأن قضية انتخابات 2020

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جمدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية بشكل موقت قرارا يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من التداول جزئيا في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد أصدرت في أكتوبر الماضي قرارا يمنع ترامب من التهجم علنا على المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود، قبل محاكمته في مارس المقبل بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.
وجاء قرار تشاتكان، عقب طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كثيرا ما يتهجم عليه ترامب، فرض المنع، معتبرا أن لهجة ترامب التحريضية تهدد بتقويض المحاكمة المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وكان ترامب قد وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها «قاضية كارهة لترامب» واعتبر مكتب سميث «فرقة بلطجية» والعاصمة الأميركية مدينة «قذرة وتعج بالجرائم» و«أكثر من 95% من سكانها مناهضون لترامب».
وطعن ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الجمهوريين له لخوض انتخابات 2024، أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في قرار منعه من الكلام العلني، معتبرا أن ذلك ينتهك حقه في حرية التعبير.
وأمرت محكمة الاستئناف بتجميد قرار المنع إلى حين الاستماع للمداولات الشفهية في القضية في 20 الجاري.
وفيما منعت تشاتكان ترامب من التهجم علنا على المدعي الخاص وموظفي المحكمة والشهود، لم تمنعه من التعليق على الرئيس جو بايدن أو وزارة العدل أو العاصمة.
وفرض على ترامب أيضا قرار آخر يمنعه من التداول جزئيا في قضية الاحتيال المدنية في نيويورك.
وفي تلك القضية، يتهم ترامب و2 من أبنائه بتضخيم قيمة أصول منظمة ترامب العقارية، من أجل الحصول على قروض وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
وفرضت عليه غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 15 ألف دولار لانتهاك القرار مرتين.
ووجهت لترامب في واشنطن الاتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 من خلال جهود منسقة أفضت إلى أحداث «الكابيتول» في 6 يناير 2021.
ويواجه أيضا اتهامات فيدرالية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعدما غادر منصبه، ويتهم في جورجيا بالابتزاز على خلفية محاولته سرق انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

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