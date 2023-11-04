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اعتقال الرئيس الغيني السابق داديس كامارا بعد اختطافه وإعادته إلى السجن

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتقل الرئيس الغيني السابق موسى داديس كامارا مجددا وأعيد الى السجن بعدما أخرجته منه مجموعة مسلحة، وفق ما أفاد الجيش ومحاموه.
وقال مدير الإعلام في الجيش الغيني انسوما توماني كامارا لوكالة فرانس برس «عثر على الكابتن موسى داديس كامارا بخير وأعيد الى السجن»، من دون أن يوضح ملابسات اعتقاله.
وأكد أحد محامي الرئيس الأسبق (2008-2009) جوكامي هابا لفرانس برس أن موكله عاد الى زنزانته.
وأوضح مدير الاعلام في الجيش أن الكولونيل كلود بيفي هو الوحيد من بين ثلاثة او أربعة اشخاص تم إخراجهم من السجن. وأضاف «يتواصل البحث عنه، ولا يمكنه مغادرة البلاد لأن كوناكري مطوقة».
وكانت مجموعة مدججة بالسلاح أخرجت كمارا من السجن، في عملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار في وسط كوناكري، على ما أفاد محامون ومصدر قضائي.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أخرج من السجن اثنان على الأقل من المسؤولين السابقين الذين يحاكمون حاليا مع الكابتن كمارا، باتهامات تتعلق بمجزرة ارتكبت في العام 2009 أثناء رئاسته.
من جهته، أكد الجيش ولاءه للمجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سبتمبر 2021، ودعا السكان إلى الهدوء. كما أكدت هيئة الأركان العامة في رسالة بثها التلفزيون الحكومي بشكل متكرر، أن الوضع «تمت السيطرة عليه بسرعة وعاد إلى طبيعته».
وقال وزير العدل ألفونس تشالز رايت «كانت الساعة حوالى الخامسة صباحا. اقتحم رجال مدججون بالسلاح السجن المركزي في كوناكري». وأضاف «تمكنوا من الخروج مع أربعة من المتهمين الذين يحاكمون في أحداث 28 سبتمبر (2009)، أبرزهم الكابتن موسى داديس كمارا».
وأكد أن الحدود مغلقة، مضيفا «أقول لشعب غينيا إنه سيتم العثور عليهم أينما كانوا». وأضاف أنه قبض مجددا على أحد السجناء الفارين، الكولونيل موسى تييغبورو كمارا، الذي كان وزير الدولة المسؤول عن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في عهد داديس كمارا. وأكد محاميه جان سوفوغي أن تييغبورو كمارا هرب ممن وصفهم بـ «خاطفيه».
وقالت هيئة الأركان العامة إن «مطاردة الآخرين مستمرة».
وأشار جوكامي هابا محامي الكابتن داديس كمارا إلى احتمال أن يكون موكله قد اقتيد رغما عن إرادته.

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