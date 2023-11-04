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وكالة فرانس برس تطلب من إسرائيل فتح تحقيق بعد تعرض مكتبها في غزة للقصف

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلبت وكالة «فرانس برس» أمس من إسرائيل «فتح تحقيق معمق وشفاف في المسؤولية المحددة لجيشها» بعد الضربة التي ألحقت أضرارا جسيمة بمكتبها في غزة التي تتعرض للقصف منذ أسابيع، على ما أعلنت في بيان أمس.
وقالت وكالة «فرانس برس» إنها «أخذت علما بالتصريحات الأخيرة لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتي افادت بأن غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت بشظايا».
وأكدت الوكالة أن «هذه التصريحات وحدها لا يمكنها في هذه المرحلة تفسير حجم الأضرار التي لحقت بمكتب وكالة فرانس برس» الواقع في أعلى مبنى مكون من 11 طابقا.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة فابريس فريس في بيان «إن استهداف مكتب وكالة أنباء دولية يبعث برسالة مثيرة للقلق لجميع الصحافيين الذين يعملون في ظروف صعبة مثل تلك السائدة الآن في غزة».
وأضاف «من الضروري بذل كل الجهود الممكنة لحماية وسائل الإعلام في غزة».
بحسب حصيلة لـ «مراسلون بلا حدود» التي رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب «جرائم حرب» بحق صحافيين في غزة، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس.
ويعمل تسعة أشخاص في مكتب وكالة «فرانس برس»، وهي إحدى وسائل الإعلام الدولية القليلة التي لديها مكتب في غزة و«تضاعف جهودها للتمكن من إجلاء موظفيها وأفراد أسرهم الراغبين في مغادرة القطاع»، وفق المنظمة.
وانقطع بث مباشر متواصل لكاميرا «فرانس برس» من مدينة غزة، مؤقتا لأسباب خارجة عن إرادة الوكالة.
وقال متعاون مع «فرانس برس» تفقد المكان إن قذيفة متفجرة يبدو أنها اخترقت غرفة الموظف التقني في مكتب غزة، من الشرق إلى الغرب، في الطبقة الأخيرة من المبنى المؤلف من 11 طبقة، ما دمر جدارا في الغرفة وأوقع أضرارا بالغة في غرفتين مجاورتين.

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