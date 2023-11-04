Sunday, 05 November 2023 09:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تستنكر الزيادة الحادة في الكراهية في العالم منذ الهجوم الإسرائيلي

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس «الزيادة الحادة في الكراهية» في العالم منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وأعرب تورك في بيان عن أسفه الشديد لتزايد حالات كراهية الإسلام ومعاداة السامية وغيرها من خطابات الكراهية.
وقال: «ترددت أصداء هذه الأزمة.. في كل مكان، ما أدى إلى تجريد الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. إننا نشهد زيادة كبيرة في خطاب الكراهية والعنف والتمييز، وتعمق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، فضلا عن الحرمان من حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي». وأضاف المسؤول الأممي «سمعت يهودا ومسلمين يقولون إنهم لا يشعرون بالأمان، وهذا يحزنني». وقال تورك إنه في جميع أنحاء العالم، «تزايدت المضايقات والهجمات وخطابات الكراهية المعادية للإسلام ومعاداة السامية، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المرتبطة بالنزاع».

MENAFN04112023000130011022ID1107372932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث