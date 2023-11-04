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عداد ضحايا غزة يرتفع مع استهداف المدارس والمستشفيات

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بين مشافي قطاع غزة ومدارسها التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، نقلت إسرائيل استهدافاتها في الساعات الماضية مرتكبة المزيد من المجازر، فيما تتواصل المواجهات الضارية بين قواتها البرية المتوغلة في شمال القطاع ومقاتلي الفصائل الفلسطينية. جاء ذلك، في وقت أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع فاتورة الحرب الاسرائيلية التي بدأتها في
7 أكتوبر إلى 9488 قتيلا على الأقل بينهم 3900 طفل و2509 سيدات. وبعد قصفها ثلاث مستشفيات وقافلة سيارات إسعاف أمس الأول، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 12 شخصا على الأقل قضوا عندما قصفت إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «اونروا» كلهم من النازحين.
وذكرت الوزارة في بيان أن 12 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 54 شخصا بجروح جراء استهداف خيام نصبت في ساحة مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.
أتى ذلك بعد استهداف القوات الاسرائيلية مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي التي تؤوي عشرات النازحين أيضا شمال القطاع مباشرة بقذائف الدبابات، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.
ومع ذلك، لم يتوقف استهداف المستشفيات حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 21 شخصا على الأقل من النازحين في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس. وقال ان الاستهداف تسبب بأضرار كبيرة، في المستشفى الذي يؤوي ايضا عشرات النازحين.
واعلن مدير مستشفى كمال عدوان «وقف تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى بشكل كامل بسبب النقص الحاد في الوقود».
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قصف، واستهداف كل مقومات الحياة في قطاع غزة.» وأضاف: إن الاحتلال ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل الفلسطينيين، ولا سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.
واعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره «بالرعب من الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء». وقال إن قتل المدنيين وقصفهم وحصارهم في غزة يجب أن يتوقف.
وفي السياق، قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ منزل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في غزة، حسبما ذكرت إذاعة (الأقصى). ويعتقد أن القصف بطائرة مسيرة يأتي كتحذير لإخلاء محيط المنزل، تمهيدا لاحتمال تدميره، حيث يقيم هنية مع عائلته في قطر، وسبق أن تم تدمير منزله في حربي إسرائيل على قطاع غزة عامي 2014 و2021.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أن الجيش خصص 3 ساعات لسكان شمال غزة للإجلاء الآمن إلى جنوب القطاع. وقال أدرعي في بيان عبر تطبق «إكس» إن الجيش الإسرائيلي سمح بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة 13:00 والساعة 16:00 مساء امس، داعيا الفلسطينيين إلى انتهاز الوقت للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة
ميدانيا، أفاد بيان لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكا بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في قطاع غزة.
وفي وقت لاحق أصدرت «كتائب عز الدين القسام» بيانا أفاد بأن مقاتليها قتلوا خمسة جنود إسرائيليين وأصابوا آخرين في هجوم لمقاتليها على مبنى شمال غرب غزة.
كما قالت الكتائب إنها استهدفت دبابة إسرائيلية توغلت قرب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز «كونكورس».
من جهته، قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس،إن إسرائيل تتحمل مسؤولية تعطيل الاتفاق حول خروج الأجانب والجرحى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
في المقابل، نقل موقع «بلومبيرغ» عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله، إنه يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا، إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
وقال المسؤول، إن العامل المقيد لزيادة المساعدات لغزة، هي قدرة الجهات المعنية على إيصالها، وقال إن «موقف الحكومة الإسرائيلية تغير من رفض دخول المساعدات لغزة إلى زيادتها».
إلى ذلك، تظاهر الآلاف في شرق العاصمة البريطانية تحت عنوان «مسيرة لندن لأجل فلسطين» للدعوة لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ نحو شهر. كما شهدت باريس ومدن فرنسية عدة تظاهرات داعية لإنهاء الحرب في غزة مع خروج مسيرات إلى الشوارع حمل خلالها المشاركون أعلاما فلسطينية.
وحمل الآلاف شعار «تحرير فلسطين وإنهاء الحرب في غزة»، في أكبر مظاهرة في العاصمة الألمانية منذ بدء الحرب.

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