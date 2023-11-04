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واشنطن ندعم هدنة إنسانية لحماية المدنيين وإخراج الأجانب من غزة

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عواصم - هناء السيد ووكالات
شدد وزراء خارجية خمس دول عربية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان أمس على «الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة، كما بحث المجتمعون سبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها».
وقال وزير الخارجيـــة الاميركي انتوني بلينكن إن واشنطن تعتقد ان الهدنة الإنسانية يمكن أن تكون آلية حاسمة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات وإخراج الأجانب من غزة، مشيرا الى ان وقف اطلاق النار الدائم الآن سيتيح لحركة حماس إعادة التموضع وتكرار ما فعلته في 7 اكتوبر الماضي.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع عدد من وزراء الخارجية العرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن انه تم بحث استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأن شاحنات المساعدات الحالية غير كافية.
وتابع: «تحدثنا عن سبل تسريع وزيادة التوصيل المستمر للمساعدات إلى غزة والحاجة لحماية المدنيين في القطاع».
ولفت الى ان دول في أنحاء الشرق الأوسط لعبت دورا أساسيا في منع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأكد بالقول: «ملتزمون باستخدام نفوذنا لمنع أي طرف من توسيع الصراع في المنطقة».
واعتبر بلينكن انه يتعين على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوط قتلى مدنيين، مضيفا «أبلغت الإسرائيليين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد».
وقال بلينكن: جميعنا نقر بعدم إمكانية العودة للوضع الذي كان قائما.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي خلال المؤتمر الصحافي المشترك ان القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي.
وأضاف ان هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا.
وتابع: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ونرفض توصيفها دفاعا عن النفس.
بدوره، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على انه لا يمكن تبرير أفعال إسرائيل بحق الفلسطينيين باعتبارها دفاعا عن النفس، مجددا الدعوة لضرورة «وقف فوري لإطلاق النار دون شروط».
وقبيل الاجتماع العربي - الأميركي، شهدت عمان اجتماعا تنسيقيا، ضم كلا من: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزراء خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، والإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومصر سامح شكري، والاردن ايمن الصفدي، اضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
وفي سياق متصل، أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني رفض عمان التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة باعتبارهما «امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة»، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وأشار الملك عبدالله الثاني خلال استقباله، وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع، إلى موقف الأردن الثابت في دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.
وأعلنت الخارجية السعودية ان الاجتماع التنسيقي العربي تناول العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأضافت الوزارة في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» ان الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزل.
من جهتها، قالت «الخارجية القطرية» إن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الدوحة الرامية للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).
وأضافت الوزارة في بيان اوردته وكالة الأنباء القطرية «بنا» أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن صرح خلال اجتماع عمان بأن «تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن».
ولفتت إلى ان الشيخ محمد بن عبدالرحمن شدد «على ضرورة تضافر الجهود الديبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية» إلى غزة.
وجددت «الخارجية القطرية» التأكيد على أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.
إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ما ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر الفائت.
ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن «نتنياهو لم يعد شخصا يمكن التحدث معه». ولفت الرئيس التركي في تصريحات للصحافيين بعد عودته من كازاخستان إلى ان قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في الرياض خلال نوفمبر الجاري ستحث على وقف إطلاق النار في غزة.
وأعلنت أنقرة استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور على خلفية رفض إسرائيل الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة.
وقالت «الخارجية التركية» في بيان إنها استدعت السفير شاكر أوزكان تورونلار «في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار».
الى ذلك، وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نداء عاجلا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من أجل «وقف العدوان فورا وفرض هدنة إنسانية» في قطاع غزة، محذرا من أنه «دون هدنة إنسانية، ستواجه غزة المجاعة والإبادة».
وقال أبو الغيط في بيان إن استمرار المعارك والهجمات الإسرائيلية فضلا عن القصف الجوي والحصار يفاقم الوضع الإنساني في غزة على نحو مروع يمكن وصفه فعليا بـ «حرب إبادة وتطهير عرقي لمئات الآلاف من الفلسطينيين».
وطالب بالعمل على وقف العدوان فورا وفرض هدنة إنسانية لإدخال المواد الضرورية إلى قطاع غزة من أجل إنقاذ حياة مئات الآلاف من السكان.

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