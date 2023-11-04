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ملك الأردن يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

11/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.
ودعا خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني، إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.
وأشار الملك عبدالله إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.
وأعاد ملك الأردن التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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