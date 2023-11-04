ملك الأردن يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.
ودعا خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني، إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.
وأشار الملك عبدالله إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.
وأعاد ملك الأردن التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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