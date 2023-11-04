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أفراح الخضير

11/4/2023 11:39:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل فهد محمد الخضير وسعد محمد الخضير وإخوانهما بزفاف ابنهم عبدالعزيز سعد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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