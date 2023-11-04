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البخل المزمن

11/4/2023 11:39:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جميعنا يسمع عن الأمراض المزمنة وربما بعضنا يعاني من تلك الأمراض كداء السكر او الضغط والقلب وغيرها من أمراض العصر التي يصاب بها الإنسان لأسباب وراثية وجينية او نتيجة سلوكيات خاطئة في عملية تناول الأطعمة المختلفة وعدم الاهتمام بمدى أضرارها وخطرها على الصحة، مما يجعل المرض ملازما له طوال حياته، وهذا لا شك انه يتشابه مع الصفة السيئة والمذمومة وهي البخل الذي يكتسبه الشخص بالوراثة أو يتعلمه ويقلده ويتعود عليه ويبقى لصيقا له إلى ما لا نهاية.
فالبخل ذكر في القرآن الكريم بعدة آيات وذكر في أحاديث السنة النبوية وجميعها يذم هذه الصفة ويتعوذ منها، إضافة إلى الكثير من القصص العالمية وقصص تراث الشعوب التي تطرقت الى حياة البخلاء وما يصاحبها من أحداث وغرائب وطرائف مضحكة مبكية، مما يعني ان البخل عرف على مر العصور والأزمان، لو عكسنا هذا الأمر على حاضرنا وواقعنا الذي نعيشه فسنجد الآلاف من هذه العينات تتواجد بيننا بأصناف مختلفة لا فرق فيها بين غني أو فقير، موظف او مسؤول، رجل او امرأة، ودرجاتها متفاوتة فهناك من هو بخيل بالمال وبالصرف وهناك من هو بخيل في كل شيء.
والمشكلة ان هذه الصفة عادة ما تشترك بصفات أخرى كالجبن واللؤم والحسد، والعياذ بالله، اليوم المحاكم تعج بآلاف القضايا بين الأزواج بسبب البخل و«تقصير» الزوج على أبنائه وتركهم يعيشون أحوالا مزرية. لو نظرنا لبعض الأقارب والمعارف والجيران فسنجد العديد منهم يحمل هذه الصفة على الرغم من انه يتمتع بوظيفة جيدة وبراتب كبير وبأرصدة ضخمة في البنوك إلا أن المرض تمكن منه وجعله يضيق على نفسه وعلى أهله وعلى كل من هو حوله.
إن الأمراض الجسدية والعضوية التي تطرقنا لها في البداية ربما يجد لها الأطباء العلاج ومعظمنا يتعايش معها ويتخطاها ويصبح كالشخص السليم لأنه أخذ الدواء المناسب وتغلب على هذا المرض لكن المصيبة في الشخص البخيل الشحيح المتشنج المكروه عند نفسه وعند أهله وعند الآخرين بسبب طباعه المخزية وتصرفاته المؤذية، فهل لهذا المرض علاج؟! أعتقد لا يوجد علاج له لأن الطبع يغلب على التطبع وسيبقى صاحبه مكروها ومذموما في الدنيا والآخرة، كفانا الله وإياكم شر الأمراض وأبعد عنا هذه الصفات السيئة والمصابين بها.

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