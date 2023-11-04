Sunday, 05 November 2023 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحدائق العامة

11/4/2023 11:39:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنتشر في مناطق الكويت السكنية والاستثمارية في مختلف المحافظات حدائق عامة هدفها الأساسي الترويح عن أهالي المحافظة، ولكن الملاحظ أن معظم الحدائق بحاجة إلى الاهتمام والتنسيق حتى تتمكن هذه الحدائق من تحقيق الهدف منها، حتى تشتمل على وسائل الترفيه لتكون متنفسا لقضاء وقت جيد فيها.
اقــتراح نقدمه إلى المعنيين ونتمنى أن يجد تجاوباً من قبلهم للنهوض بتطوير تلك الحدائق وجعلها واجهة يقصدها الأهالي خصوصا في الأجواء المعتدلة إما لنزهة أو لممارسة الرياضة.
بداية، ندعو المحافظين في مختلف المحافظات إلى تفعيل دورهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المرافق وتزويدها بكل المستلزمات من ألعاب ومحلات ومطاعم والعمل على تطويرها بالشكل الصحيح أسوة بما هو معمول به في الدول المجاورة، إضافة الى حث الجمعيات التعاونية على تزيين تلك الحدائق وتجهيزها من بند الخدمة الاجتماعية خدمة للمساهمين في تلك المحافظات وتخصيص مساحات للألعاب، إضافة الى فتح مجال للاستثمار بأسعار رمزية للتأجير حتى تدب الحياة في هذه الأماكن.
كذلك مطلوب التنسيق مع البلدية لتخصيص أنشطة في الحدائق العامة بشكل استثنائي خدمة للأهالي باعتبارها المتنفس الوحيد، نظرا لقربها من المنازل، كذلك يجب العمل على تنسيق الأشجار والاهتمام بالجانب الزراعي، كما بات من الضروري الاهتمام بالحدائق وتطويرها، وفتح باب الاستثمار المناسب البعيد عن الاستغلال وتزويده بمختلف الأنشطة التجارية التي يحتاج إليها مرتادو الحدائق، إضافة الى الاهتمام بالمرافق الأخرى والعمل على صيانتها مثل دورات المياه التي يحتاج بعضها الى ترميم وإعادة بناء.
أخيراً، يجب على الجهات المعنية القيام بدورها في تطوير الحدائق العامة وذلك خلال جدول زمني أو يتم نقل تبعية هذه الحدائق إلى جهات أخرى مثل المحافظين أو الجمعيات التعاونية بهدف إيجاد جو من التنافس بين المحافظات وتكريم المحافظة المتميزة من حيث النظافة واكتمال الخدمات في هذه المرافق، ومنا إلى من يهمه الأمر.

[email protected]

MENAFN04112023000130011022ID1107372925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث