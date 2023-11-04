الحدائق العامة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تنتشر في مناطق الكويت السكنية والاستثمارية في مختلف المحافظات حدائق عامة هدفها الأساسي الترويح عن أهالي المحافظة، ولكن الملاحظ أن معظم الحدائق بحاجة إلى الاهتمام والتنسيق حتى تتمكن هذه الحدائق من تحقيق الهدف منها، حتى تشتمل على وسائل الترفيه لتكون متنفسا لقضاء وقت جيد فيها.
اقــتراح نقدمه إلى المعنيين ونتمنى أن يجد تجاوباً من قبلهم للنهوض بتطوير تلك الحدائق وجعلها واجهة يقصدها الأهالي خصوصا في الأجواء المعتدلة إما لنزهة أو لممارسة الرياضة.
بداية، ندعو المحافظين في مختلف المحافظات إلى تفعيل دورهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المرافق وتزويدها بكل المستلزمات من ألعاب ومحلات ومطاعم والعمل على تطويرها بالشكل الصحيح أسوة بما هو معمول به في الدول المجاورة، إضافة الى حث الجمعيات التعاونية على تزيين تلك الحدائق وتجهيزها من بند الخدمة الاجتماعية خدمة للمساهمين في تلك المحافظات وتخصيص مساحات للألعاب، إضافة الى فتح مجال للاستثمار بأسعار رمزية للتأجير حتى تدب الحياة في هذه الأماكن.
كذلك مطلوب التنسيق مع البلدية لتخصيص أنشطة في الحدائق العامة بشكل استثنائي خدمة للأهالي باعتبارها المتنفس الوحيد، نظرا لقربها من المنازل، كذلك يجب العمل على تنسيق الأشجار والاهتمام بالجانب الزراعي، كما بات من الضروري الاهتمام بالحدائق وتطويرها، وفتح باب الاستثمار المناسب البعيد عن الاستغلال وتزويده بمختلف الأنشطة التجارية التي يحتاج إليها مرتادو الحدائق، إضافة الى الاهتمام بالمرافق الأخرى والعمل على صيانتها مثل دورات المياه التي يحتاج بعضها الى ترميم وإعادة بناء.
أخيراً، يجب على الجهات المعنية القيام بدورها في تطوير الحدائق العامة وذلك خلال جدول زمني أو يتم نقل تبعية هذه الحدائق إلى جهات أخرى مثل المحافظين أو الجمعيات التعاونية بهدف إيجاد جو من التنافس بين المحافظات وتكريم المحافظة المتميزة من حيث النظافة واكتمال الخدمات في هذه المرافق، ومنا إلى من يهمه الأمر.
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