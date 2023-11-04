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مبروك للمرأة السعودية

11/4/2023 11:39:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كمــواطن كـــويتي خليجي يغمرني الشعور بالغبطة والسعادة عند قراءة أي خبر يخص المملكة العربية السعودية، ومواكبة كل ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله وبارك الله فيه وسدد خطاه، تشعرني بالفخر والامتنان لهذه العقلية الفذة في رسم الاستراتيجيات التنموية ومتابعتها وتقييمها على جميع المستويات.
وفي عهد سموه استطاعت المرأة السعودية صاحبة الإبداعات الكثيرة والمتنوعة والعالمة والمتعلمة أن تصل إلى الريادة في التنمية والتطوير والإصلاح، فنحن في كل يوم نرى الإبداع اللامحدود لإبداعاتها، وبالحقيقة.. أبارك القرار التاريخي بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، نائبة الأمين العام لدول آسيا باللجنة الدولية للديبلوماسيين، المجلس الاستشاري لدى الأمم المتحدة.
لقد أثبتت المرأة السعودية أنها أهل لثقة القيادة السياسية في المملكة، واستحقت التمكين بجدارة محافظة على المنطلقات الإسلامية في الوصول إلى أهدافها في التنمية المستدامة ورؤية 2030 وتحقيق الرؤى والوصول إلى العالمية.
وخـــلال قــراءتي لبعض من سيـــرتها الــذاتية، فقد تقلدت الأميرة ديمـــة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود منــصب رئيسة التكتل العربي الأفريقي بالبرلمان الأوروبي للتنمية والتخطيط، وهي أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب كنائب للأمين العام المكلف بدول آسيا باللجنة الدولية للديبلوماسيين (مجلس استشاري لدى منظمة الأمم المتحدة) في منصب حساس ومهم دوليا.
وواقعا تصفحت عدة مواقع لا تعرف إلى إنجازات الأميرة ديمة بنت فهد آل سعود وجدتها أنجزت الكثير على المستويين المحلي والدولي، وهكذا يكون العمل على التنمية للقيادات النسائية في المناصب والمواقع المهمة للأوطان وعلى الساحات الدولية.
بـــدوري أبـــارك تعيين سمو الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري آل سعود، سائلا المولى عز وجل لها التسديد والتوفيق وأن تكون إضافة جديدة في قائمة القيادات السعودية على الساحة الدولية.. مبروك للمرأة السعودية.

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