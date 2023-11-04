كأس العالم 2034 في السعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa) إنجاز كبير للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية باختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم كأس العالم 2034، حيث ستتجه إليها الأنظار خلال السنوات المقبلة حتى عام 2034 واستعداداتها لتنظيم البطولة الرياضية الكبرى.
ويأتي هذا الاختيار بعد نجاح قطر في تنظيم البطولة السابقة والتي أبهرت الجميع بتنظيمها.. ولا شك في أن اختيار الاتحاد الدولي الفيفا للشقيقة الكبرى السعودية جاء نتيجة لعزم المملكة تنظيم بطولة كأس العالم وتحقيق كل النجاحات بهذه البطولة الأشهر في عالم رياضة كرة القدم. وقد برهنت السعودية خلال السنوات السابقة على ذلك من خلال نجاحها في تنظيم عدة بطولات رياضية محلية ودولية، وهو ما شجع المسؤولين بالاتحاد الدولي على اختيارهم للقطر الشقيق لاحتضان بطولة كأس العالم 2034.
لا شك أن هذا الاختيار سيكون منطلقا لأن تباشر المملكة في بناء المنشآت الرياضية الكبرى وبناء الفنادق والمجمعات التجارية.. وإنشاء عدة منشآت سياحية كذلك فهي فرصة لأن تفتح السعودية صدرها لاستقبال الوفود الرياضية والتجارية..
إن المسؤولين السعوديين يبذلون الجهد لتنظيم بطولة متميزة ويشهد على نجاحها كل الذين سيشاركون ويحضرون بطولة كأس العالم 2034 ولا شك في أن عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ستكون ذات تأثير كبير على فعاليات إنشاء العديد من المؤسسات التي تتناسب مع التنظيم العالمي لكأس العالم لكرة القدم..
وها هي الأندية السعودية قد باشرت استعداداتها بضم العديد من نجوم الكرة للفرق السعودية من أجل النهوض بالمستوى العام للكرة السعودية لتتناسب مع مستويات الفرق التي ستشارك في البطولة..
فلابد من أن نحيي السعودية ملكاً وولي عهد وكافة العاملين في مختلف الدوائر التي سيكون لها دور في تنظيم البطولة.. وإننا على ثقة من قدرة السعودية لأن تنظم بطولة مميزة لكأس العالم 2034..
حكمة: «التفاؤل وقت الفشل ذكاء؛ والثقة في النفس وقت اليأس قوة؛ والإصرار برغم المعوقات نجاح في حد ذاته»..
والله الموفق،،،
MENAFN04112023000130011022ID1107372923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.