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كأس العالم 2034 في السعودية

11/4/2023 11:39:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إنجاز كبير للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية باختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم كأس العالم 2034، حيث ستتجه إليها الأنظار خلال السنوات المقبلة حتى عام 2034 واستعداداتها لتنظيم البطولة الرياضية الكبرى.
ويأتي هذا الاختيار بعد نجاح قطر في تنظيم البطولة السابقة والتي أبهرت الجميع بتنظيمها.. ولا شك في أن اختيار الاتحاد الدولي الفيفا للشقيقة الكبرى السعودية جاء نتيجة لعزم المملكة تنظيم بطولة كأس العالم وتحقيق كل النجاحات بهذه البطولة الأشهر في عالم رياضة كرة القدم. وقد برهنت السعودية خلال السنوات السابقة على ذلك من خلال نجاحها في تنظيم عدة بطولات رياضية محلية ودولية، وهو ما شجع المسؤولين بالاتحاد الدولي على اختيارهم للقطر الشقيق لاحتضان بطولة كأس العالم 2034.
لا شك أن هذا الاختيار سيكون منطلقا لأن تباشر المملكة في بناء المنشآت الرياضية الكبرى وبناء الفنادق والمجمعات التجارية.. وإنشاء عدة منشآت سياحية كذلك فهي فرصة لأن تفتح السعودية صدرها لاستقبال الوفود الرياضية والتجارية..
إن المسؤولين السعوديين يبذلون الجهد لتنظيم بطولة متميزة ويشهد على نجاحها كل الذين سيشاركون ويحضرون بطولة كأس العالم 2034 ولا شك في أن عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ستكون ذات تأثير كبير على فعاليات إنشاء العديد من المؤسسات التي تتناسب مع التنظيم العالمي لكأس العالم لكرة القدم..
وها هي الأندية السعودية قد باشرت استعداداتها بضم العديد من نجوم الكرة للفرق السعودية من أجل النهوض بالمستوى العام للكرة السعودية لتتناسب مع مستويات الفرق التي ستشارك في البطولة..
فلابد من أن نحيي السعودية ملكاً وولي عهد وكافة العاملين في مختلف الدوائر التي سيكون لها دور في تنظيم البطولة.. وإننا على ثقة من قدرة السعودية لأن تنظم بطولة مميزة لكأس العالم 2034..
حكمة: «التفاؤل وقت الفشل ذكاء؛ والثقة في النفس وقت اليأس قوة؛ والإصرار برغم المعوقات نجاح في حد ذاته»..
والله الموفق،،،

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