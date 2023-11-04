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ستعودون

11/4/2023 11:39:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول الشاعر أحمد محرم:
فلسطين صبرا إن للفوز موعدا
فإلا تفوزي اليوم فانتظري غدا
ضمان على الأقدار نصر مجاهد
يرى الموت أن يحيا ذليلا معبدا
إذا السيف لم يسعفه أسعف نفسه
ببأس يراه السيف حتما مجردا
يريدون ملكا في فلسطين باقيا
على الدهر يحمي شعبهم إن تمردا
يديرون في تهويدها كل حيلة
ويأبى لها إيمانها أن تهوّدا
لهم من فلسطين القبور ولم يكن
ثراها لأهل الرجس مثوى ومرقدا
أقمنا لهم فيها المآتم كلما
مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا
فقل لحماة الظلم من حلفائهم
لنا العهد نحميه ونمضي على هدى
فيا فلسطين يا شعبا رضع الرجولة مع دمه، يا شعبا لا تكف نساؤه عن إطعام أطفالها قومية الأرض، فلسطين يا مصنع الرجال.
فلسطين يا شعبا اعتاد على ألا يرحل بشكل اعتيادي منذ أكثر من 70 عاما، فعجبا يا فلسطين!
من أين تأتون بهذا البأس العظيم؟
تأكدي يا فلسطين، أنك في كل مرة تلقنيننا درسا قاسيا في الوطنية، درسا قاسيا عن مفهوم الرجولة، الشهامة، القوة، الشجاعة، الصرامة، الصلابة، الكلمة الواحدة، والتحمل.
جليلة أنت، ففي كل لحظة دقيقة ثانية يزف لك شهيد، سطر بشهادته أسمى درجات العز والفخر والشرف من أجل دفاعه عن تراب أرضك الغالية، وضحى بدمه ونفسه وروحه من أجل وطنه.
وهذا الشهيد دائما ما يجد أمًّا واقفة في اول الجموع أمامه، أما ليست كبقية الأمهات، أما واقفة بوجه شامخ مليء بالفخر، مليء بالاعتزاز لأن هذا الشهيد البطل جاء من صلبها، لا باكية ولا منهارة ولا مذلة، أما مكللة بالصلابة والوجه المشرق ولم تبطئ من عزيمة أحد، تقدم أبناءها فلذات أكبادها واحدا تلو الآخر لك يا فلسطين، لأن حب الأرض فيها فتيا وسيظل فتيا لا يشيخ!
وشعبا أبيا يثور من غزة الصمود للأرض في يوم الأرض، رافعين شعارهم: هنا فلسطين، هنا فلسطين، هنا فلسطين، أرض الأسير الباسم الثرى بالدماء، أرض الأسير الذي يقمع الرصاص في أنحاء جسده، أرض الأسير الذي تقف الحروف حيرى عاجزة عن أن تنتظم بمديح يليق بمقامه.
هنا فلسطين الذين لا يضرهم من خذلهم أبدا، هنا فلسطين الذين يؤكدون دائما أنهم عائدون لا محالة مددا.
فقد اعتدتم أن تقدموا للشهادة قربانا باسمة وجوههم، واعتدتم أن تعلنوا أن حق العودة لا يغيره وطن بديل ولا سفارة مزيفة.
فمن مثلكم لا يحتاج إلى اعتراف باسم أرضه وتاريخه، لأنكم المصدر الأول والوحيد الذي يحمل حضارة «عربي» في طياته!
اسم فلسطين قابع في قلب كل رجل كلما هدم بيته أعاد بناءه، اسم فلسطين في قلوب أولئك المكتفة أيديهم.
فالأرض لكم، وأنتم أحقنا فيها، وعطر الشهادة دائما حاضر فيكم، ما أضعفنا يا فلسطين أمام قوتكم، وما أعندكم أمام تجاهل العالم لكم.
ستعودون نعم، ستعودون ما دام كل جيل ناشئ فيكم يثبت أنه لم ينس قضية الأرض، ستعودون لأنكم لم تغلقوا أبوابكم في وجه الخوف والموت!
عسى أن نتخذ جلادتك قدوة لنا! وأنت أمه، كنت وصرت تسمين فلسطين.

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