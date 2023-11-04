(MENAFN
- Al-Anbaa) يقول الشاعر أحمد محرم:
فلسطين صبرا إن للفوز موعدا
فإلا تفوزي اليوم فانتظري غدا
ضمان على الأقدار نصر مجاهد
يرى الموت أن يحيا ذليلا معبدا
إذا السيف لم يسعفه أسعف نفسه
ببأس يراه السيف حتما مجردا
يريدون ملكا في فلسطين باقيا
على الدهر يحمي شعبهم إن تمردا
يديرون في تهويدها كل حيلة
ويأبى لها إيمانها أن تهوّدا
لهم من فلسطين القبور ولم يكن
ثراها لأهل الرجس مثوى ومرقدا
أقمنا لهم فيها المآتم كلما
مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا
فقل لحماة الظلم من حلفائهم
لنا العهد نحميه ونمضي على هدى
فيا فلسطين يا شعبا رضع الرجولة مع دمه، يا شعبا لا تكف نساؤه عن إطعام أطفالها قومية الأرض، فلسطين يا مصنع الرجال.
فلسطين يا شعبا اعتاد على ألا يرحل بشكل اعتيادي منذ أكثر من 70 عاما، فعجبا يا فلسطين!
من أين تأتون بهذا البأس العظيم؟
تأكدي يا فلسطين، أنك في كل مرة تلقنيننا درسا قاسيا في الوطنية، درسا قاسيا عن مفهوم الرجولة، الشهامة، القوة، الشجاعة، الصرامة، الصلابة، الكلمة الواحدة، والتحمل.
جليلة أنت، ففي كل لحظة دقيقة ثانية يزف لك شهيد، سطر بشهادته أسمى درجات العز والفخر والشرف من أجل دفاعه عن تراب أرضك الغالية، وضحى بدمه ونفسه وروحه من أجل وطنه.
وهذا الشهيد دائما ما يجد أمًّا واقفة في اول الجموع أمامه، أما ليست كبقية الأمهات، أما واقفة بوجه شامخ مليء بالفخر، مليء بالاعتزاز لأن هذا الشهيد البطل جاء من صلبها، لا باكية ولا منهارة ولا مذلة، أما مكللة بالصلابة والوجه المشرق ولم تبطئ من عزيمة أحد، تقدم أبناءها فلذات أكبادها واحدا تلو الآخر لك يا فلسطين، لأن حب الأرض فيها فتيا وسيظل فتيا لا يشيخ!
وشعبا أبيا يثور من غزة الصمود للأرض في يوم الأرض، رافعين شعارهم: هنا فلسطين، هنا فلسطين، هنا فلسطين، أرض الأسير الباسم الثرى بالدماء، أرض الأسير الذي يقمع الرصاص في أنحاء جسده، أرض الأسير الذي تقف الحروف حيرى عاجزة عن أن تنتظم بمديح يليق بمقامه.
هنا فلسطين الذين لا يضرهم من خذلهم أبدا، هنا فلسطين الذين يؤكدون دائما أنهم عائدون لا محالة مددا.
فقد اعتدتم أن تقدموا للشهادة قربانا باسمة وجوههم، واعتدتم أن تعلنوا أن حق العودة لا يغيره وطن بديل ولا سفارة مزيفة.
فمن مثلكم لا يحتاج إلى اعتراف باسم أرضه وتاريخه، لأنكم المصدر الأول والوحيد الذي يحمل حضارة «عربي» في طياته!
اسم فلسطين قابع في قلب كل رجل كلما هدم بيته أعاد بناءه، اسم فلسطين في قلوب أولئك المكتفة أيديهم.
فالأرض لكم، وأنتم أحقنا فيها، وعطر الشهادة دائما حاضر فيكم، ما أضعفنا يا فلسطين أمام قوتكم، وما أعندكم أمام تجاهل العالم لكم.
ستعودون نعم، ستعودون ما دام كل جيل ناشئ فيكم يثبت أنه لم ينس قضية الأرض، ستعودون لأنكم لم تغلقوا أبوابكم في وجه الخوف والموت!
عسى أن نتخذ جلادتك قدوة لنا! وأنت أمه، كنت وصرت تسمين فلسطين.
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