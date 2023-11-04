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اعقلها وتوكل

11/4/2023 11:39:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «اعقلها وتوكل» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسآتي على ذلك في سياق حديثي، والحقيقة أنه من الخطأ بمكان أن يكون المرء مترددا في اتخاذ قرار مهم في حياته، فالأجدر به أن يستخير الله سبحانه ويختار ما يرى انه مناسب ثم يتوكل على الله، وأن يعلم قبل ذلك تمام العلم أن ما قدر الله يكون، فمن فعل ذلك فإن الله له نعم المولى ونعم النصير، وليعلم أيضا أن التوكل على المولى عز وجل من أعلى درجات الإيمان بالله بدليل قول المولى جل وعلا (وعلى الله فليتوكل المؤمنون - آل عمران: 122)، وفي السورة ذاتها يقول أيضا عز من قائل (إن الله يحب المتوكلين).
وإياك والتواكل والتقاعس فهي عادة مذمومة، عن أنس بن مالك ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته وقال: أأعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، (رواه الترمذي)، وهذه دعوة من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الى الأخذ بالأسباب الميسرة والمشروعة عند التخطيط لعمل، ثم بعد ذلك تتوكل على الله وتتخذ قرارك، وبإذن الله سيسدد الله خطاك وتجد النجاح والتوفيق، وأقل ذلك أن تكون قمت بما عليك.
وأمامنا مثال على ذلك وهو التخطيط للهجرة النبوية والتي تعد أعظم هجرة في التاريخ فقد توكل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الرحلة التي صنعت تاريخ الاسلام، على الله وهيأ الأسباب وخطط لها ثم توكل على الله، ورغم ذلك فقد تعرض لحادثتين أثناء الهجرة، الاولى وصول المشركين للغار الذي كان بداخله هو وصاحبه أبو بكر إلا ان الله تعالى أعمى أبصارهم وبصائرهم وردهم خائبين، والثانية إدراك سراقة بن مالك لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه (لا تحزن إن الله معنا) فارتطمت به فرسه الى بطنها فعلم أن النبي ممنوع من الله، يقول أنس: كان سراقة اول النهار جاهدا في البحث والأذى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له، فلنأخذ بالأسباب ونعد العدة ثم نعقلها ونتوكل على الله.
ودمتم سالمين.

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