(MENAFN
- Al-Anbaa) «اعقلها وتوكل» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسآتي على ذلك في سياق حديثي، والحقيقة أنه من الخطأ بمكان أن يكون المرء مترددا في اتخاذ قرار مهم في حياته، فالأجدر به أن يستخير الله سبحانه ويختار ما يرى انه مناسب ثم يتوكل على الله، وأن يعلم قبل ذلك تمام العلم أن ما قدر الله يكون، فمن فعل ذلك فإن الله له نعم المولى ونعم النصير، وليعلم أيضا أن التوكل على المولى عز وجل من أعلى درجات الإيمان بالله بدليل قول المولى جل وعلا (وعلى الله فليتوكل المؤمنون - آل عمران: 122)، وفي السورة ذاتها يقول أيضا عز من قائل (إن الله يحب المتوكلين).
وإياك والتواكل والتقاعس فهي عادة مذمومة، عن أنس بن مالك ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته وقال: أأعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، (رواه الترمذي)، وهذه دعوة من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الى الأخذ بالأسباب الميسرة والمشروعة عند التخطيط لعمل، ثم بعد ذلك تتوكل على الله وتتخذ قرارك، وبإذن الله سيسدد الله خطاك وتجد النجاح والتوفيق، وأقل ذلك أن تكون قمت بما عليك.
وأمامنا مثال على ذلك وهو التخطيط للهجرة النبوية والتي تعد أعظم هجرة في التاريخ فقد توكل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الرحلة التي صنعت تاريخ الاسلام، على الله وهيأ الأسباب وخطط لها ثم توكل على الله، ورغم ذلك فقد تعرض لحادثتين أثناء الهجرة، الاولى وصول المشركين للغار الذي كان بداخله هو وصاحبه أبو بكر إلا ان الله تعالى أعمى أبصارهم وبصائرهم وردهم خائبين، والثانية إدراك سراقة بن مالك لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه (لا تحزن إن الله معنا) فارتطمت به فرسه الى بطنها فعلم أن النبي ممنوع من الله، يقول أنس: كان سراقة اول النهار جاهدا في البحث والأذى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له، فلنأخذ بالأسباب ونعد العدة ثم نعقلها ونتوكل على الله.
ودمتم سالمين.
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