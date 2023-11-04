Sunday, 05 November 2023 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرض بلا شعب.. تاني؟!

11/4/2023 11:39:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للمرة المائة بعد الألف يعلنها مسؤول كبير: «مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأوهام الكيان العبري في التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء لن تتحقق، ودون محاولة تنفيذ «الوهم» أجساد وأرواح 100 مليون مصري».
هذه هي الرسالة التي أكدها رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي أمام كاميرات ومراسلي العالم وهو يضع حجر الأساس لتجمعات تنموية وحضرية ويشرح خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة في أرض الفيروز سيناء الحبيبة، قبل أن يتفقد المساعدات الإنسانية والإغاثية بمنفذ رفح البري والتي نظمتها مصر وبدأ دخولها إلى غزة لإغاثة شعبها المنكوب بظلم المحتل الغاشم.
لا يمل الصهاينة ولا يكلون من تكرار طرح خطتهم «الشيطانية» للقضاء على قضية العرب المحورية والأساسية «فلسطين» عن طريق استغلال أن غزة أكثر بقاع العالم كثافة بسكانها، وادعاء أن سيناء أرض بلا شعب، فماذا يمنع أن تستوعب سيناء الفارغة أهالي غزة المكتظة بسكانها؟!
وكعادتهم منذ عشرات السنين استخدموا آلتهم الإعلامية الصهيونية الجبارة ليقنعوا بعض دول العالم بـ «إنسانية» الفكرة.. وعبقرية الحل!
وعلى الجانب الآخر يتكرر الإلحاح على أهلنا في غزة بضرورة قبول «التهجير» فيقابلون العرض بالرفض، ويتجه الصهاينة إلى مصر مستخدمين سياسة «العصا والجزرة» سواء بالتهديد بتدمير غزة وتقتيل أهلها لدفعهم إلى اللجوء «قسراً» إلى سيناء، أو بالتلويح لمصر بإنقاذها من ديونها ودعم اقتصادها ومنحها مليارات الدولارات ومئات المشروعات وعشرات التفضيلات عبر استخدام برامج الدعم والتجارة الأمريكية والأوروبية والدولية، وبوساطة متعددة الجنسيات، وفي كل مرة كان الرد المصري واحداً لا يتغير.. صلباً لا يلين.. حاداً لا يحيد: «لن نقبل بوأدكم للقضية الفلسطينية.. ولن نسمح بتهجير أهلنا من غزة إلى سيناء.. وضعوا عصاكم وجزرتكم حيثما تشاؤون».
المشكلة أن مصر وعلى مدى عقود طرح الفكرة ورفضها كانت ترد بهدوء على من يعرض الأمر على القاهرة وينتهي الأمر، دون أن تضع وتنفذ خطة إعلامية دولية تركز على شرح استحالة تنفيذ «المقترح الشيطاني» للعالم كله، وباللغة التي يفهمها وبالأسانيد التي يقتنع بها، ربما اعتماداً على أن الحق المصري واضح بذاته لا يحتاج إلى شرح، أو أن «المقترح» مجرد فكرة سخيفة يتم تكرارها.. إضافة إلى وجود «حقيقة مؤسفة» ألا وهي أن سيناء الغالية منذ عودتها لأحضان مصر لم تشهد خطة تنمية استراتيجية حقيقية تحولها إلى تجمع سكاني حقيقي كثيف يقف في وجه الادعاءات الصهيونية.. حتى جاءت الجمهورية الجديدة لتغير الواقع.. وتحقق الحلم.. وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وفلسطين وأهلهما من كل سوء.


MENAFN04112023000130011022ID1107372920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث