المنشطات توقف 4 لاعبين

(MENAFN
- Al Watan) أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال، عمر هوساوي، لمدة 4 أعوام، ولاعبة العدالة لألعاب القوى، منار تراوري، لمدة سنتين، اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت في الـ11 من أكتوبر الماضي، ولاعب رياضات القوة، جعفر الحرازي، ولاعبة رياضات القوة، ندى إسماعيل، لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت في الـ25 من يوليو الماضي؛ وذلك بعد سحب عينات من اللاعبين واللاعبتين في مايو الماضي، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.
وتضمن القرار حظر مشاركة اللاعبين واللاعبتين في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، على أن تكون عودتهم للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة.
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