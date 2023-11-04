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المنشطات توقف 4 لاعبين

11/4/2023 11:34:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال، عمر هوساوي، لمدة 4 أعوام، ولاعبة العدالة لألعاب القوى، منار تراوري، لمدة سنتين، اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت في الـ11 من أكتوبر الماضي، ولاعب رياضات القوة، جعفر الحرازي، ولاعبة رياضات القوة، ندى إسماعيل، لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت في الـ25 من يوليو الماضي؛ وذلك بعد سحب عينات من اللاعبين واللاعبتين في مايو الماضي، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.
وتضمن القرار حظر مشاركة اللاعبين واللاعبتين في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، على أن تكون عودتهم للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة.

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