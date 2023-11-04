الضامة تبعد نجم الفيحاء

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الفيحاء محمد البقعاوي تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.
وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيحاء والاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء الماضي، والتي كسبها الاتحاد 3 /صفر، وغادر على إثرها الفهود المسابقة، وغاب اللاعب عى إثر تلك الإصابة عن مواجهة الطائي أول من أمس التي حسمها التعادل الإيجابي 3 /3.
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