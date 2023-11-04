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الضامة تبعد نجم الفيحاء

11/4/2023 11:34:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الفيحاء محمد البقعاوي تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.
وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيحاء والاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء الماضي، والتي كسبها الاتحاد 3 /صفر، وغادر على إثرها الفهود المسابقة، وغاب اللاعب عى إثر تلك الإصابة عن مواجهة الطائي أول من أمس التي حسمها التعادل الإيجابي 3 /3.

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