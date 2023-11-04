مكاسب كبرى لليث في الدرة

(MENAFN
- Al Watan) خرج الشباب بعدة مكاسب بعد فوزه الثمين على ضيفه الاتحاد 1/ صفر، لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهو الانتصار الأول لليث على أحد الأربعة الكبار في الدوري الموسم الحالي، بعد خسارته أمام النصر برباعية نظيفة، ثم على يد الهلال بثنائية نظيفة.
كما أنها ثالث مباراة يخرج منها الشباب بشباك نظيفة هذا الموسم، بعد مواجهتي الفيحاء والطائي. وحقق الليث فوزا تاريخيا على الاتحاد على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، وهو الأول في عهد دوري المحترفين، حيث تواجه الفريقان 6 مرات من قبل على الإستاد الدولي، انتصر فيها أصحاب الأرض في 4 مباريات، وانتهت اثنتان بالتعادل.
تعزيز التفوق
عزز الشباب تفوقه على الاتحاد في مباريات الدور الأول بالدوري، إذ حقق انتصاره السادس مقابل 4 للاتحاد، بينما تعادل الفريقان 6 مرات.
وهو الانتصار الأول للشباب على الاتحاد في الرياض منذ 5 سنوات، عندما انتصر الليوث في افتتاحية موسم 2018 بهدف ناصر الشمراني على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد، وبعدها تواجه الفريقان 4 مرات بالرياض، وعاد الضيف إلى جدة بفوزين وتعادلين.
تقليص الفارق
يعتبر هذا الفوز الرابع للشباب على الاتحاد في ملعبه بالرياض تاريخيا في عهد المحترفين، مقابل 7 انتصارات اتحادية، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.
وبشكل عام في عهد دوري المحترفين، رفع الشباب عدد انتصاراته إلى 10 مقابل 12 للاتحاد، بينما تعادل الفريقان في 9 مناسبات، وكان آخر انتصار شبابي على الاتحاد 2/ صفر في مباراة الدور الأول لموسم 2022 على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل، وتواجه بعدها الفريقان 3 مرات، فاز الاتحاد فيها مرتين مقابل تعادل وحيد.
- 31 مواجهة جمعت الليث بالعميد في عهد المحترفين
- 10 انتصارات شبابية مقابل 12 انتصارا اتحاديا و9 تعادلات
- الليث رفع انتصارته في الرياض إلى 5 مرات مقابل 7 للعميد
- الشباب أنهى غياب 5 مواسم عن الانتصارات في الرياض
- 6 مباريات جمعت الفريقين على أرضية الدرة تاريخيا
- 4 انتصارت لليث مقابل تعادلين على ملعب إستاد الملك فهد
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