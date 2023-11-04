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مكاسب كبرى لليث في الدرة

11/4/2023 11:34:52 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الشباب بعدة مكاسب بعد فوزه الثمين على ضيفه الاتحاد 1/ صفر، لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهو الانتصار الأول لليث على أحد الأربعة الكبار في الدوري الموسم الحالي، بعد خسارته أمام النصر برباعية نظيفة، ثم على يد الهلال بثنائية نظيفة.
كما أنها ثالث مباراة يخرج منها الشباب بشباك نظيفة هذا الموسم، بعد مواجهتي الفيحاء والطائي. وحقق الليث فوزا تاريخيا على الاتحاد على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، وهو الأول في عهد دوري المحترفين، حيث تواجه الفريقان 6 مرات من قبل على الإستاد الدولي، انتصر فيها أصحاب الأرض في 4 مباريات، وانتهت اثنتان بالتعادل.
تعزيز التفوق
عزز الشباب تفوقه على الاتحاد في مباريات الدور الأول بالدوري، إذ حقق انتصاره السادس مقابل 4 للاتحاد، بينما تعادل الفريقان 6 مرات.
وهو الانتصار الأول للشباب على الاتحاد في الرياض منذ 5 سنوات، عندما انتصر الليوث في افتتاحية موسم 2018 بهدف ناصر الشمراني على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد، وبعدها تواجه الفريقان 4 مرات بالرياض، وعاد الضيف إلى جدة بفوزين وتعادلين.
تقليص الفارق
يعتبر هذا الفوز الرابع للشباب على الاتحاد في ملعبه بالرياض تاريخيا في عهد المحترفين، مقابل 7 انتصارات اتحادية، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.
وبشكل عام في عهد دوري المحترفين، رفع الشباب عدد انتصاراته إلى 10 مقابل 12 للاتحاد، بينما تعادل الفريقان في 9 مناسبات، وكان آخر انتصار شبابي على الاتحاد 2/ صفر في مباراة الدور الأول لموسم 2022 على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل، وتواجه بعدها الفريقان 3 مرات، فاز الاتحاد فيها مرتين مقابل تعادل وحيد.
- 31 مواجهة جمعت الليث بالعميد في عهد المحترفين
- 10 انتصارات شبابية مقابل 12 انتصارا اتحاديا و9 تعادلات
- الليث رفع انتصارته في الرياض إلى 5 مرات مقابل 7 للعميد
- الشباب أنهى غياب 5 مواسم عن الانتصارات في الرياض
- 6 مباريات جمعت الفريقين على أرضية الدرة تاريخيا
- 4 انتصارت لليث مقابل تعادلين على ملعب إستاد الملك فهد

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