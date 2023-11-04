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الأحساء تكشر في وجه النموذجي

11/4/2023 11:34:52 PM
(MENAFN- Al Watan) فشل الفتح في فك شفرة الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، حين خسر أمامه بهدفين نظيفين، لحساب الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.
ومنذ الانتصار 2 /1، في موسم 2013، فشل النموذجي في تحقيق أي انتصار على الأزرق بالأحساء خلال 11 مواجهة، إذ خسر 9 مرات، وتعادل مرتين، وهي الخسارة الرابعة تواليا للفتح أمام الزعيم على ملعبه، حيث يرجع آخر تعادل 3/ 3 إلى موسم 2019.
ويعتبر الانتصار هو الـ12 للهلال على الفتح بالأحساء، مقابل خسارة وحيدة وتعادلين، وحقق الأزرق 22 انتصارا إجمالا، مقابل 4 خسائر ، و3 تعادلات.
وهذه المرة الثالثة التي يخسر فيها المدرب الكرواتي بيليتش أمام الهلال في الدوري، بعد خسارته مع الاتحاد مرتين موسم 2019.

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