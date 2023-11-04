الأحساء تكشر في وجه النموذجي

(MENAFN
- Al Watan) فشل الفتح في فك شفرة الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، حين خسر أمامه بهدفين نظيفين، لحساب الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.
ومنذ الانتصار 2 /1، في موسم 2013، فشل النموذجي في تحقيق أي انتصار على الأزرق بالأحساء خلال 11 مواجهة، إذ خسر 9 مرات، وتعادل مرتين، وهي الخسارة الرابعة تواليا للفتح أمام الزعيم على ملعبه، حيث يرجع آخر تعادل 3/ 3 إلى موسم 2019.
ويعتبر الانتصار هو الـ12 للهلال على الفتح بالأحساء، مقابل خسارة وحيدة وتعادلين، وحقق الأزرق 22 انتصارا إجمالا، مقابل 4 خسائر ، و3 تعادلات.
وهذه المرة الثالثة التي يخسر فيها المدرب الكرواتي بيليتش أمام الهلال في الدوري، بعد خسارته مع الاتحاد مرتين موسم 2019.
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