المبارزة يتوج أبطال السيدات

المبارزة يتوج أبطال السيدات
التاريخ
11/4/2023 11:34:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتمت منافسات الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات تحت 14 عامًا وفوق 14 عامًا، بمشاركة 186 لاعبة من 22 ناديًا. وتوجت لاعبة النهضة، ندى عابد، بذهبية الابيه فوق 14 عامًا، ولاعبة الشباب، أناهيد الخيبري، بذهبية الشيش، ولاعبة الشباب، دانة القحطاني، بذهبية السايبر. وفي منافسات تحت 14 عامًا، انتزعت لاعبة الهلال، هيا الدوسري، ذهبية السايبر، ولاعبة النهضة، آيات لدهم، ذهبية الشيش، ولاعبة النصر، ياسمين الصالح، ذهبية الابيه.
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