3 محاضرات لتطوير مدربي الطاولة
التاريخ
11/4/2023 11:34:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) أنهت لجنة المنتخبات والتدريب في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برنامجا لتطوير المدربين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، تضمن إقامة 3 محاضرات تدريبية ((Online)) لـ16 مدربا ومدربة برفقة المحاضر الدولي التونسي رمزي مبروك، وإدارة عضو لجنة المنتخبات نعيم العوامي.
وقد أقامت اللجنة دورتين تدريبيتين دوليتين للمستوى الأول والثاني.
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