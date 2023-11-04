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3 محاضرات لتطوير مدربي الطاولة

11/4/2023 11:34:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت لجنة المنتخبات والتدريب في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برنامجا لتطوير المدربين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، تضمن إقامة 3 محاضرات تدريبية ((Online)) لـ16 مدربا ومدربة برفقة المحاضر الدولي التونسي رمزي مبروك، وإدارة عضو لجنة المنتخبات نعيم العوامي.
وقد أقامت اللجنة دورتين تدريبيتين دوليتين للمستوى الأول والثاني.

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