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فلسطين شأن دقيق

11/4/2023 11:31:02 PM
(MENAFN- Al Watan) لا شيء يتقدم في هذه الفترة على الأحداث الجارية في قطاع غزة، وما يتعرض له أهلنا في فلسطين العزيزة من حصار وتجويع وقطع للمياه والغذاء والكهرباء، ومنع للوقود، وهدم للمستشفيات، واستهداف وقتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومحاولات للتهجير القسري، في حرب إبادة جماعية لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلًا، ويحدث كل ذلك أمام مرأى ومسمع من يدعون أنهم أساطين العالم الحر، وأدعياء حقوق الإنسان.
موضوع فلسطين وتوطين اليهود، الذي مضى على بدء تاريخه 106سنوات؛ لا يمكن أن يقدر أبعاده إلا ((أولو الأمر))، وليس آحاد الناس، وهكذا هي أمور الأوطان بصفة عامة، والسبب وببساطة أنها أمور تحتاج لتراكم خبرات، وتوفر معلومات، وموازنات بين جلب المصالح ودرء المفاسد؛ ودون ((تكلم في غير التخصص))، ليس لمن لا ((يريد أن يأتي بالعجائب))، إلا الوقوف الصادق مع ولي الأمر، خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، الذي قال بمكة المكرمة، وفي ليلة القدر، قبل 4 سنوات، وأمام زعماء المسلمين في قمتهم الـ14، والقول لم ولن يتغير: ((القضية الفلسطينية محورُ اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ونجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف))، والوقوف الصادق أيضا مع ولي العهد الأمين، الذي قال في القمة الخليجية ورابطة الآسيان، قبل أيام: ((يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء نؤكد رفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة يجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية، ويجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67)).
حكماء الناس مع إحلال السلام العادل، ويرفضون محاولات تهجير وتصفية قضية الشعب الفلسطيني، ونكبته نكبة أخرى، ولا شك أنهم مع المواقف الداعمة لذلك، كما أنهم يحيون صمود وثبات أهلهم في الدفاع عن أرضهم وأعراضهم وكرامتهم، وحقهم المشروع في ذلك، كما يثمنون تضحياتهم للحفاظ على أولى القبلتين، وعلى أن يظل مسجدنا الأقصى في عهدة المصلين المسلمين.
أيامنا هذه، وأحداثها المتسارعة، أكدت وتؤكد: أنه لا سلامَ حقيقيًّا للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما أن الحذر لا بد أن يكون شديدا من تمدد الصراع، وعلى عقلاء البشر أصحاب الضمائر الحية بمختلف درجاتهم، النظر بعين الإنسانية والإنصاف للقتل والحصار والتعطيش والتجويع الحاصل، وعليهم الإسراع في ما من شأنه إعادة العالم لصوابه، وما يعلي إحساس الآدميين بإنسانيتهم.؛ أسأل الله تعالى أن يعجل برفع الكرب عن كل مكروب، وأن يلهم من هم داخل وخارج فلسطين الحكمة، وأن يوفق من يسعى للسلام والعدل، للحق والإنصاف.

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