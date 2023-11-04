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الكلمنجية

11/4/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) إن كان لدى السعوديين معجزة؛ فهي قطعًا ليست النفط ولا النبوءات ولا التاريخ ولا الجغرافيا، بل هي الرجال المخلصون الحكماء، الذين يبعثهم الله إلينا جيلا بعد جيل، أولئك الزعماء الذين يأتون للحياة ليصنعوا الأفعال ويغيروا الأحداث، بينما تتمخض الأمم حولنا فلا تلد إلا ((الكلمنجية)) المتأرجحين بين الفقر المعرفي والتضاؤل المعنوي، الموصومين بالعيب الفكري التاريخي المتمثل في التشكل اللا إرادي ضمن رؤى الاستعمار، الكلمنجية العرب ما زالوا إلى اليوم لا يمارسون معاركهم إلا كلاميًا، ولا تتضخم عنترياتهم إلا تليفزيونيًا.
بشكل طبيعي تتجلى المواقف السعودية من أحداث غزة الأخيرة، سواء تلك المواقف الحاسمة في البيانات الشجاعة الواضحة التي تصدر تباعًا عن وزارة الخارجية، أو في الحراك الدبلوماسي الذي لا يهدأ لبحث فرص التهدئة والإنقاذ، وأخيرًا في إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة عن حملة التبرعات السعودية لفلسطين، والتي افتتحها بتبرع سخي كل من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله-، وتفاعل معها السعوديون على كل المستويات.
ما يجعل الموقف السعودي اليوم لافتًا لأي محلل للسياسة، أو راصدًا للتاريخ هو أنه يظهر اتزانًا واضحًا في محيط يموج بالارتباك السياسي والفكري، كما يحقق المعنى الدقيق للترفع عن الطيش الإعلامي الذي تمارسه أبواق المزايدين، ويترجم رسوخ الموقف السعودي من القضية الفلسطينية بكافة جوانبها.
بإمكان أي مراقب للمشهد أن يلمس انخراط كثير من التيارات السياسية الإقليمية في سلوك غوغائي مشتت للشعوب، خاصة تلك التي تتغذى عاطفيًا على الشعارات والخطب النارية، شعوب لم تنضج سياسيًا، ولم تصل تجربتها بعد لمرحلة تحقق الإنجازات، فضلا عن التفكير بعقول ناقدة للمنجز، ومتطلبة في شأن تجويده، شعوب في عمومها لم تستوعب دروس التاريخ، ونرى هذا منعكسًا على تعاطيها مع الفعل السعودي الذي اكتسب عبر تجربة سياسية طويلة صفات التفوق والتحضر والتأثير، لكن من جهة أخرى تبدو السعودية متفهمة للفجوات السياسية في محيطها، وقادرة على تحقيق أهدافها المعلنة والمؤطرة بتركيز شديد، وانتقائية للشركاء، ودون تعويل على أي طرح شعوبي غير موضوعي.
ختامًا.. ستؤول هذه الأيام للتاريخ، ورغم مخاوفنا من تقويض جهود السلام، ورغم حزننا على الحياة والأبرياء، إلا أنه يحق لنا كسعوديين أن نفتخر بما قدمته بلادنا عبر التاريخ لفلسطين القضية والحق والإنسان، وأن نترفع عن السلبيات من حولنا، ولكن مع تكثيف العمل لنشر الوعي بها، وتصنيفها كعمل معاد يستهدف بلادنا ومجتمعنا،
ثم يكفينا من المجد أننا نعبر هذه المرحلة الصعبة ونحن أكثر تمسكًا بمبادئنا التاريخية وقيمنا الإنسانية، وبإدراك مكتمل لواقعنا الجيوسياسي دون تزييف أو مبالغات.

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