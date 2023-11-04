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ضبط 5 متاجرين بالحطب المحلي

11/4/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين ومقيما من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 41 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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