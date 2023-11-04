ضبط 5 متاجرين بالحطب المحلي

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين ومقيما من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 41 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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