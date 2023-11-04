Sunday, 05 November 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقبال على أسواق المواشي بجدة

11/4/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) استقطب تجار الأغنام في حلقة المواشي بجدة وتحديدا بالمسلخ الرئيسي المطور المستهلكين، إذ شهد السوق يوم الخميس الماضي إقبالا كبيرا من المشترين في ظل انخفاض الأسعار الذي شهده السوق، حيث بلغت قيمة الحري الوسط 1200 ريال، بينما وصل الحري الكبير إلى 1300 ريال والسواكني الصغير 800 ريال، والسواكني الحمري الصغير 1000 ريال، والسواكني الباني 900 ريال، والنجدي 1100 ريال، وجاء النعيمي الباني بـ 1100 ريال وكان سابقا 1300 ريال.
الحد المقبول
أشار تاجر الأغنام فهد الحربي، إلى أن تجار الأغنام في السوق يتسابقون على إرضاء المستهلكين منذ نهاية الأسبوع، وبلغت الأسعار في المواشي الحد المقبول، موضحا أنه في كل عام مع اعتدال الطقس يكثر الإقبال على شراء المواشي لكثرة ((كشتات البر)) فأكثر الأنواع المباعة التيوس الصغيرة التي بلغ سعرها 1000 و900 ريال، أيضا هناك من يفضل الحري الصغير والمتوسط الذي يتراوح بين 1100 إلى 1200 ريال.
التيوس الصغيرة
أكد تاجر الأغنام هادي القحطاني أن أكثر الإقبال على شراء التيوس الصغيرة وذلك لانخفاض سعرها إلى 900 ريال، موضحا أن هناك انتعاشا في سوق الأغنام مع اعتدال الجو حيث تفضل معظم الأسر التنزه والتجمعات وبالتالي ساهم ذلك في انتعاش السوق، موضحا أن الإقبال خلال نهاية الأسبوع كبير، وأضاف أن أسعار الحري شهدت انخفاضا عن السابق حيث بلغت قيمة الحري الصغير 1100 ريال، بينما المتوسط 1200 ريال، وعن الأنواع الأخرى أضاف أن أغلب العمالة تفضل السواكني والبربري حيث وصل سعره إلى 750 ريالا، أما السواكني الحمري الصغير فسعره 1100 ريال والسواكني الباني 900 ريال.
وأشار تاجر المواشي عبدالعزيز صالح إلى أن سوق الأغنام يعاني من العمالة الوافدة المنتشرة داخل السوق والتي تقدم خدماتها للمستهلكين دون وجود تنظيم فيتصيدون الزبائن ويعرضون الخدمات عليهم ولا نعرف هل العمالة هذه نظامية أم دخلاء على السوق فكثير ما يشعر المستهلكون بالضيق من هذه العمالة نتيجة التجمعات حول المشتري أثناء عملية الشراء لعرض خدماتهم حيث يقومون بتحميل الذبيحة للمسلخ بمقابل مالي، وكثيرا ما تحدث مشاكل بينهم في السوق، وطالب بأن تكون هناك رقابة على هذه العمالة.

MENAFN04112023000089011017ID1107372901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث