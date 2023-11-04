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النقل والإسكان والتعثر قضايا تنتظر أول رئيسة جامعة

11/4/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أول رئيسة لجامعة طيبة عدد من الملفات العاجلة التي يتطلب النظر فيها، وصدر قرار تعيين الدكتورة، نوال الرشيد، نهاية الأسبوع الماضي لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في الجامعة والمملكة.
سكن الطالبات
طرح عدد من أولياء الأمور والمهتمين ملفات يجب على رئيسة الجامعة النظر إليها، وهي زيادة قبول أعداد الطلاب والطالبات، وإيجاد حل لنقل الطالبات اليومي للمحافظات، ودعم البحوث العلمية، وتمكين ذوي الكفاءات، وإنهاء سكن الطالبات في ينبع، فضلا عن حل مشكلة المستشفى والمباني المتعثرة في حرم الجامعة، بالإضافة إلى مد التواصل مع الجهات ذات العلاقة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والأنشطة والفعاليات.
إستراتيجية شاملة
أوضحت أستاذ التربية الخاصة المشارك، الدكتورة سعاد أبو زيد، أن إدارة الجامعة بحاجة إلى تبني إستراتيجية شاملة تشمل البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، ومناهج التعليم المتطورة، وكذلك تطوير الجامعة تكنولوجيًا، كما يستلزم استثمار في البنية التحتية الرقمية وأدوات التعلم الإلكتروني، وتدريب الطاقم على أحدث التقنيات، وبالتوافق مع رؤية 2030 يجب على إدارة الجامعة العمل على الابتكار ودعم البحث العلمي، وبناء شراكات دولية.
وأضافت أبو زيد، أن الكادر الإداري والتعليمي مطالب بالالتزام بالرؤية المؤسسية والتطوير المهني المستمر، ودعم بيئة أكاديمية متعاونة، كما على الطلبة المساهمة بتطوير الجامعة عبر المشاركة الفعّالة والتميز الأكاديمي والانخراط في الأنشطة البحثية والابتكار، ويجب تشجيع التعليم الإبداعي والتفكير النقدي، وتطوير المناهج بما يتوافق مع المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل.
توثيق علاقات
أشار المهندس الاستشاري، كمال القبلي، إلى ضرورة توثيق علاقات الجامعة مع الشركاء المحيطين بها، مثل الأمانة والإسكان والتعليم، والمستشفيات، والمساجد، والتجارة، والطرق، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، والمحاكم والقضاء وفض المنازعات، فضلا عن التعاون مع القطاع العسكري ((مرور-شرطة -دفاع مدني))، وجمع الاحتياجات والمتطلبات لتلك القطاعات، وترتيب برامج تطوير وتحديث وتنظيم الاحتياجات.
وعن المكاتب الهندسية والاستشارية، أوضح أهمية الحاجة المتبادلة بين الطرفين، باعتبار أن المكاتب الهندسية والاستشارية هي محور التنمية العمرانية والصناعية والتكنولوجية بشكل شامل، فكلما نهضت المكاتب الهندسية والاستشارية في العمل والإبداع انعكس ذلك على جميع نواحي الحياة المختلفة. كل القطاعات الأخرى السابقة يمثل المحور الهندسي في أغلبها نشاطات وبرامج هندسية مختلفة، كما أن تبادل العمل الوثيق بين الجامعة وبين المكاتب الهندسية والاستشارية بمنطقة المدينة المنورة سوف يحرك كثيرًا من الماء الراكد في علاقة الجامعة بالمجتمع الهندسي، خاصة والمجتمع الشامل عامة.

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